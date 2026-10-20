Tener trabajo ya no basta para pagar una vivienda: 770.000 españoles caen en la pobreza por el alquiler y la hipoteca

Tener empleo en España ha dejado de ser una garantía para poder llegar a fin de mes. El elevado coste de la vivienda empuja cada mes a alrededor de 770.000 trabajadores a estar por debajo del umbral de la pobreza en España, lo que eleva la cifra total de trabajadores vulnerables a cerca de tres millones. Así lo ha confirmado un nuevo estudio de Oxfam, que muestra cómo la hipoteca y, en concreto, el alquiler absorben una parte muy grande de los ingresos mensuales, lo cual hace que la tasa de pobreza se dispare del 11,48% al 15,49% tras asumir estos gastos.

El impacto de la crisis de la vivienda en los últimos años ha generado una brecha devastadora entre lo que respecta a la tenencia de una vivienda. Ahora, quienes viven de alquiler salen perjudicados: más del 34% de las personas trabajadoras cae en situación de pobreza tras pagar la renta mensual, frente a más del 10% de los que hacen frente a una hipoteca y casi el 8% de los que tienen la vivienda totalmente pagada. Además, como expone este informe, la brecha geográfica también es determinante, siendo la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Región de Murcia las autonomías donde más se incrementa la vulnerabilidad de los trabajadores una vez se descuentan los gastos del hogar.

Los factores que disparan la vulnerabilidad y la pobreza de los trabajadores

Según los datos de este informe de Oxfam, el riesgo de caer en la pobreza laboral aun teniendo empleo se acentúa por condicionantes laborales, familiares y de origen:

Hogares con menores : la presencia de hijos es uno de los mayores riesgos para situarse en el umbral de pobreza. Casi el 40% de las familias formadas por dos adultos y tres o más menores rozan la pobreza frente al 30% de los hogares que son monoparentales.

: la presencia de hijos es uno de los mayores riesgos para situarse en el umbral de pobreza. Casi el 40% de las familias formadas por dos adultos y tres o más menores rozan la pobreza frente al 30% de los hogares que son monoparentales. Nacionalidad : el informe muestra las desigualdades dentro del mercado de trabajo. La pobreza laboral supera el 30% entre las personas trabajadoras de fuera de la UE, frente al casi 9% que tienen nacionalidad española.

: el informe muestra las desigualdades dentro del mercado de trabajo. La pobreza laboral supera el 30% entre las personas trabajadoras de fuera de la UE, frente al casi 9% que tienen nacionalidad española. Tipo de jornada laboral : trabajar a tiempo parcial duplica el riesgo de vulnerabilidad respecto a la jornada completa. Además, más del 20% de los autónomos vive por debajo del umbral de la pobreza.

: trabajar a tiempo parcial duplica el riesgo de vulnerabilidad respecto a la jornada completa. Además, más del 20% de los autónomos vive por debajo del umbral de la pobreza. Sectores laborales: la pobreza se concentra en sectores esenciales y caracterizados por salarios bajos y menor capacidad de negociación. Esto afecta a más del 27% de los trabajadores domésticos, más del 26% a los del sector agrícola y el 20% a los del sector hostelero.

Crece la economía, pero la pobreza se estanca

La presión de los costes de la vivienda es un problema que enfrenta España desde hace años. La tasa de pobreza apenas ha variado desde 2022 (entre 2022 y 2024 pasó del 11,64% al 11,48%). En este periodo el PIB creció más de un 6%. Esto confirma que el crecimiento de la economía no se traduce en una reducción de la pobreza, sino que la brecha entre el crecimiento económico y el bienestar es muy profunda.