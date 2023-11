El 60% de paradas cardiacas suceden en el domicilio y las primeras reanimaciones las hacen los familiares

En España, el 60% de las paradas cardíacas sucede en el domicilio y sólo un 15% en presencia de los servicios de emergencia, datos que ponen de manifiesto la importancia de la formación desde edades tempranas. El perfil de la persona que sufre una parada cardiaca es el de varón con una edad media de 63 años. Solo un 2% de estos pacientes tienen menos de 16 años.

Desconocimiento de la RCP

Sólo en cuatro de cada diez casos de parada cardiaca los testigos recurren a maniobras de RCP (reanimación cardiaca) y en uno de cada tres de estos casos lo hacen con apoyo telefónico de los centros de coordinación. Los servicios de emergencias médicas consiguen recuperar el pulso y trasladar al hospital al 31% de los pacientes de paro cardíaco fuera del ámbito hospitalario en España. La supervivencia, una vez alcanzada el alta del paciente, es del 11,4%, de los cuales un 9,8% regresa a su casa en buen estado neurológico.

Según estos datos, España se sitúa por debajo de la media europea en actuación por parte de los testigos frente a este tipo de emergencias. En concreto, más de la mitad de las paradas que suceden en el domicilio (53%) son presenciadas por familiares y otras personas y apenas el 4% de las reanimaciones realizadas por testigos utiliza un desfibrilador externo automático (DEA).

El informe, 'Registro español de parada cardíaca extrahospitalaria 2022', que se ha dado a conocer en el VI Congreso Nacional del Consejo Español de RCP, ha contado con la participación de un total de 18 servicios de emergencias médicas, 16 de ámbito regional y dos, de ámbito municipal, que en conjunto atienden a una población de más de 44 millones de habitantes.

Actuación rápida

En caso de parada cardíaca, los primeros auxilios deben practicarse con la mayor rapidez posible. El 23% de las personas que sufren parada cardíaca son atendidos en los primeros 8 minutos y más de la mitad (66%) en los primeros 15. Según los expertos, desde que se produce una parada, cada minuto que pasa representa un 10% menos de probabilidad de supervivencia. También señalan que la probabilidad de sufrir daño cerebral es mayor si la parada dura más de cinco minutos sin intervención. El informe también subraya que, en seis de cada diez llamadas a los servicios de emergencias sanitarias, el paciente estaba inconsciente, pero existen otros motivos de llamada relevantes en este tipo de casos, como el dolor torácico.

Implicación desde la escuela

"Una RCP básica triplica la posibilidad de supervivencia del paciente, una cifra que sería mayor si los pacientes llegaran en buenas condiciones". Según el doctor Fernando Rosell, investigador principal del informe, quien ha destacado que la parada cardíaca respiratoria extrahospitalaria es "un proceso tiempo-dependiente en el que cada minuto de retraso en recibir asistencia juega en contra de la probabilidad de supervivencia, así como de repercutir en la gravedad de las secuelas".

En la presentación del informe se ha destacado la importancia de que estas maniobras se enseñen en la escuela, una asignatura pendiente en el sistema educativo español.

Cómo actuar

Lo primero que se debe hacer ante esta situación es valorar el estado de consciencia de la víctima, para lo que habrá que intentar comunicarse verbalmente con ella. En caso de no recibir respuesta, se sacudirá suavemente a la persona por los hombros para comprobar si se mueve. En caso negativo, se pedirá ayuda y se pondrá a la víctima boca arriba para determinar si se ha detenido la respiración. Tras confirmar que el paciente no respira, se debe llamar a los servicios de emergencia y comenzar la RCP (reanimación cardiopulmonar) lo antes posible a través de compresiones torácicas a un ritmo de alrededor de 100-120 compresiones por minuto alternando con respiraciones a ritmo 30:2.

Si no se está preparado o no se siente capaz de realizar respiraciones, se pueden realizar las compresiones ininterrumpidamente. También se debe pedir un desfibrilador automático externo (DEA) y utilizarlo en cuanto esté disponible, sin olvidar que la RCP no debe detenerse. El desfibrilador analizará el ritmo cardíaco y determinará si es necesario administrar una descarga eléctrica. Si es así, después de la descarga, se debe reanudar la RCP inmediatamente. Es importante recordar que se deben seguir las instrucciones del centro de coordinación de emergencias, que es quien proporciona los pasos adecuados hasta que llegan los servicios sanitarios.

Consejo Español CERCP

Estas son algunas de las conclusiones del informe, 'Registro español de parada cardíaca extrahospitalaria 2022', que han presentado hoy Fundación MAPFRE y el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERCP). El registro ha sido declarado de interés sanitario por el Ministerio de Sanidad.