Salen a la venta las controvertidas memorias del príncipe Harry: todas las intimidades que ha contado

Este martes han salido a la venta las polémicas memorias del príncipe Harry de Inglaterra, tras la publicación prematura del libro en España, de algunos de los temas que el hijo de Carlos III trata en su libro.

El libro, titulado 'Spare' o 'En la sombra' en España, ha generado gran expectación en España, pero sobre todo en Reino Unido, donde se han generado colas en las librerías para conseguir un ejemplar. El libro, que se publicó por error unos días antes de su lanzamiento Mundial, fue retirado de las librerías después.

Las polémicas filtraciones de su libro

Enrique, que actualmente vive en Estados Unidos, concedió una serie de entrevistas en las que reveló algunos de los temas que trata en su biografía. Desde los supuestos celos que sentía el actual rey Carlos III antes de acceder al trono ante la posibilidad de que sus nueras, Meghan y Catalina, le robaran el protagonismo a la supuesta agresión física de su hermano Guillermo.

La muerte de Lady Di

Uno de los capítulos que ha marcado la vida del príncipe Harry es la muerte de su madre, de la que por supuesto habla en el libro y de la que cuenta que siente compasión por su padre al tener que contarle ese suceso a sus hijos. "No quiero pasar por lo mismo. Parte de la razón por la que estamos aquí ahora es porque no quiero que la historia se repita. No quiero ser un padre soltero, no quiero que mis hijos crezcan sin padre o sin madre", aseguró Harry en una entrevista a la cadena ITV.

En cuanto al funeral de su madre, Enrique revela en el libro que el hermano de Diana, el conde Carlos Spencer, se opuso inicialmente, calificándolo de "barbaridad", a que Guillermo y Enrique, entonces de 15 y 12 años, caminaran detrás del ataúd de su madre durante la procesión pública por su entierro, un acto que afectó profundamente a los menores.

En el libro, Harry reconoce que realmente llegó a pensar que su madre estaba viva, pero que había simulado su propia muerte para poder escapar. En la entrevista que concedió al periodista Tom Bradby para promocionar su libro, Harry confesó cómo tanto él como su hermano Guillermo se sintieron culpables al ver y estrechar la mano a miles de ciudadanos que lloraban, cuando ellos no eran capaces de demostrar emoción.

Además, Enrique revela también que el hermano de Diana, el conde Carlos Spencer, se opuso inicialmente, calificándolo de "barbaridad", a que Guillermo y Enrique, entonces de 15 y 12 años, caminaran detrás del ataúd de su madre durante la procesión pública por su entierro, un acto que afectó profundamente a los menores.

Harry aseguró en la entrevista que la idea de que su madre había muerto y de que Guillermo y él no tenían madre era algo que simplemente no podía comprender. Aseguró que estaba buscando pruebas de lo que pasó el día del accidente y vio las fotografías del reflejo de todos los paparazzi en la ventana al mismo tiempo. Relató cómo cuando tenía 20 años y estaba en París cuando recorrió el mismo tramo en el que su madre tuvo el accidente. "Es casi físicamente imposible perder el control de un vehículo a menos que esté completamente borracho al volante. Entonces, una vez que comencé a conducir yo mismo y tenía a los paparazzi literalmente sobre el coche sentía que no podía conducir", aseguró Harry.

La relación con su padre y con Camila

Harry reconoce en el libro que quiere a su padre: "Es mi padre, siempre le querré. Amo a mi padre. Amo a mi hermano. Amo a mi familia y siempre lo haré. Nada de lo que he hecho en este libro o de otra manera ha tenido la intención de dañarlos o lastimarlos". Asegura que no está de acuerdo con que ciertos miembros de su familia tengan relación con los tabloides, pero lo entiende.

Sobre Camila, en el libro la acusa de filtraciones a la prensa. "Nada de lo que se ha dicho es mordaz hacia ningún miembro de mi familia, especialmente no hacia mi madrastra, explicó Harry. También reconoce Harry en el libro que le pidieron a su padre que no se casara con Camilla, aunque al final sí lo hizo.

Por último, sobre este tema, cree que una reconciliación "sería buena para nosotros, pero también para ellos".

La supuesta agresión física de su hermano

Harry habla en el libro sobre la relación con su hermano Guillermo y contó que siempre ha querido a su hermano y relató cómo las cosas empezaron a ir mal entre los hermanos cuando Megan llegó a la vida de Harry y se empezó a crear competencia entre ella y Kate Middleton.

Harry reconoce que su hermano nunca trató de disuadirlo de casarse con Meghan, pero expresó algunas preocupaciones y dijo 'Esto va a ser muy difícil para ti'.

Uno de los extractos más polémicos fue cuando Harry cuenta que su hermano le agredió físicamente. En la entrevista promocional de su libro, Harry contó que "todo sucedió muy rápido. Me agarró por el cuello, me rompió el collar y me tiró al suelo. Después, relató que Guillermo se disculpó. Harry aseguró que si la discusión le llega a pillar en otra época, sí hubiera habido pelea.