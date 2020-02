Pisamos la calle: ¿Somos realmente conscientes del riesgo de Internet para nuestros hijos?

Noticias mediodía

En el Día Mundial sobre Internet seguro, más de la mitad de los padres españoles desconocen qué es lo que hacen sus hijos cuando manejan cualquier tipo de dispositivo electrónico. Lo peor no es que no lo sepan, sino que casi un 40% no se toma la más mínima molestia en poner sistemas de control parental. ¿Es suficiente esta medida para proteger a nuestros hijos? La educación para que no hagan de Internet lo que no harían en la calle debe de ser prioritaria.