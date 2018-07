Registrado en EEUU el primer caso de contagio del virus del Zika de mujer a hombre

Se recomienda que las mujeres embarazadas no realicen viajes

La investigación señala que la mujer, de unos 20 años, tuvo relaciones sexuales sin preservativo con su pareja tras regresar de un país afectado por el virus. Varias investigaciones recientes han encontrado la presencia del virus en fluidos presentes en el tracto vaginal.

Como medida de prevención, las autoridades estadounidenses han ampliado ahora la recomendación de utilizar métodos de protección a las mujeres que hayan viajado a alguno de los países afectados por el virus y tengan vida sexual activa.También amplía esa recomendación a aquellas que tengan una pareja embarazada, aunque, señalan, no se han documentado todavía contagios entre mujeres.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, recomiendan a las mujeres embarazadas no viajar a zonas afectadas debido al riesgo de que, en caso de contagio, el feto sufra complicaciones serias, como la microcefalia. Asimismo, aconsejan a los viajeros que regresan a Estados Unidos procedentes de un área con presencia del zika, y aunque no hayan experimentado síntomas de la enfermedad, tomen medidas para prevenir las picaduras de mosquitos durante 3 semanas, para no propagar el virus por esta vía.

El virus del zika se transmite principalmente a través de la picadura del mosquito aedes aegypti infectado, aunque se ha comprobado también el contagio a través de fluidos corporales como orina, sangre, semen y líquido amniótico.