Qué pasa si te pica una chinche: cómo son las picaduras, riesgos, síntomas…

La chinche se alimenta de sangre humana caliente y por eso pica a las personas. La alimentación con sangre es esencial para las cinco etapas del desarrollo de las chinches. Cada una de estas etapas dura entre 3 y 15 días. Con su saliva inyecta un anestésico, un anticoagulante y un vasodilatador que le permite facilitar la picadura. Sólo muerden en la oscuridad cuando la persona está completamente quieta.

Muy inteligentes, estas plagas tienen la capacidad de detectar a una persona dormida gracias al calor que desprenden y a las emisiones de CO2 que se liberan al respirar. Para picar a su víctima, las pulgas de cama utilizan su rostro, una especie de pequeño pico con cuatro espinas que les permite perforar dos agujeros en la piel.

¿Cuándo se nota la picadura?

Por lo general, las manchas aparecen entre 10 y 30 minutos después de la picadura de la chinche. La picadura de chinche permanece durante 3 a 10 días, dependiendo de la piel.

Las chinches suelen picar en varios lugares. Es posible que haya de dos a cinco picaduras en un área de piel bastante pequeña que no está cubierta por la ropa. Sin embargo, no todo el mundo reacciona de la misma manera tras la picadura de una chinche. La asimilación de las sustancias contenidas en la saliva del insecto difiere de un individuo a otro. Por lo tanto, es posible que algunas personas no presenten síntomas, mientras que otras les saldrá marcas en la piel.

¿Cómo son las picaduras?

Las picaduras de chinches tienen una pequeña forma redonda y color rojo. Inicialmente planas, pueden hincharse y convertirse en pápulas. Rara vez aisladas, estas manchas rojas suelen agruparse en una línea muy recta en el sitio pinchado. Por lo general, las marcas no son visibles inmediatamente después de las picaduras de chinches y empiezan a notarse cuando las manchas comienzan a picar.

Las personas que tienen un cuerpo más sensible pueden experimentar reacciones alérgicas con ampollas de color rojo brillante que son bastante dolorosas y pueden convertirse en una reacción generalizada. También puede causar picazón intensa, a veces similar a un ataque de urticaria. Esta picazón también puede causar problemas de sueño. En algunos casos, también podemos experimentar un shock anafiláctico, es decir, una reacción alérgica muy violenta.

En general, las picaduras de chinches desaparecen de forma natural al cabo de unos diez días. En cuanto aparezcan granos en tu cuerpo, no dudes en limpiar tu piel con una solución antiséptica o con agua y jabón. Si buscas una solución para aliviar la hinchazón, aplica hielo en la zona de la picadura. Sin embargo, se debe consultar a un médico si la piel se hincha anormalmente, si parece estar infectada o si el picor persiste.

¿Qué tratamientos para las picaduras de chinches?

No existe un tratamiento específico para las picaduras de chinches. Es importante limpiar bien la herida y evitar rascarse para limitar el riesgo de infección secundaria.

Por otro lado, tratar tu hogar es fundamental para frenar la proliferación y por tanto las picaduras de chinches, y así poder erradicar su presencia. Se debe seguir un protocolo preparatorio: la ropa de cama, la ropa y los textiles deben aspirarse y lavarse a un mínimo de 60°. Los colchones, cortinas y alfombras se pueden limpiar con vapor a más de 180°. Cuando no sea posible una temperatura alta, se pueden guardar tejidos y objetos en el congelador durante 72 horas a -20°C.