Qué día es el Orgullo en Madrid 2023: fecha de la manifestación, conciertos, horarios y fiestas

Madrid es uno de los destinos principales para el colectivo LGTBIQA+, ya que la fiesta del Orgullo es la más grande de Europa tras congregar a más de 2 millones de personas en 2017. Se ha convertido en una cita obligada para miles de personas y este año, además, coincidirá con el inicio de la Presidencia Española de la Unión Europea que tomará el relevo a Suecia desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre.

Por ello, este año MADO Madrid Orgullo 2023 tendrá un enfoque europeo en su realización y programación, ya que en los contenidos no solo estarán presentes artistas y cultura europeas, sino que también tendrán lugar los temas sociales y de Derechos Humanos que se siguen promoviendo desde la sociedad y las instituciones. MADO 2023 cuenta con un amplio programa de charlas, conferencias como las de 'Madrid Summit' (Conferencia Internacional de Derechos Humanos), que se organiza por quinta vez una serie de encuentros y diálogos en torno a la realidad LGTBIQA+.

Las celebraciones tienen inicio todos los años a finales de junio, este año se extenderán del viernes 23 de junio al domingo 2 de julio. El día grande tendrá lugar el sábado 1 de julio con la gran manifestación estatal, que saldrá desde Atocha y terminará su recorrido en la plaza de Colón culminando con el mayor momento reivindicativo de las fiestas.

El 28 de junio, coincidiendo con el día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, tendrá lugar el tradicional pregón a las 20:30 h. Este año los pregoneros son los protagonistas de la película 'Te estoy amando locamente': Ana Wagener, Omar Banana, Alba Flores, Alex de la Croix, La Dani, Lola Buzón y Carmen Orellana, también Manolita Chen que fue testigo de los acontecimientos que cuenta la película. A continuación, sobre el mismo escenario, actuará Blanca Paloma, la representante de España en Eurovisión este año, en lo que será una de las actuaciones musicales más esperadas del MADO 2023.

Comprueba el programa completo de actividades, fiestas y actuaciones musicales

Facilitamos una guía donde pueden comprobar todas las actividades divididas por escenarios, horario y días:

Plaza de Callao: Escenario "Orgullo de Europa"

Miércoles 28 de junio

20:00 horas. GEN PLAYZ XL. Con las actuaciones de Omar Banana (actor de "Te estoy amando locamente"), Carla Flila, Rubén Avilés, Sharonne, King Africa y Varry Brava. Presentado por Inés Hernand con la colaboración de Samantha Hudson.

22:00 horas. Fiesta 'Teddy Bear' con Republik.

Jueves 29 de junio (Fiesta 'Orgullo de Portugal - Camino del Europride 2025)

20: 00 horas: Drag Show Finalmente Club Lisboa

20:40 horas: Slay, por Trumps Lisbon Club

21:15 horas: Favela Lacroix

21:30 horas: Saint Caboclo

22:00 horas: Enjoy Party Lisbon

Viernes 30 de junio (Proud Bling! sesión de r'n'b y hip-hop dirigida al público LGTB)

20:00 horas: Bienvenida y presentación de Samantha Ballantines.

20:10 horas: Bajocero X

20:30 horas: Paula Cendejas

20:50 horas: El GG

21:10 horas: E'femme

21:30 horas: Simona

21:50 horas: Fusa Nocta

22:10 horas: Rakky Ripper

22:30 horas: Chico blanco

22:50 horas: Ptazeta

23:10 horas: Cascales

00:00 horas: Fiesta Cogam es tu opción

1:00 horas: DJ Barbara Butch

Sábado 1 de julio

20:00 horas: Bienvenida y presentación con Lara Sajen

20:05 horas: Music, Love & Postureo

21:00 horas (actuaciones por confirmar)

23:00 horas: Eurovisión Pride

00:30 horas: Fiesta Master Pride Orgullo

1:30 horas: Fiesta Orgullo Radio Music Fest

Plaza de Pedro Zerolo: Escenario "Orgullo de Chueca"

Miércoles 28 de junio

20:00 horas: Bienvenida y presentación con La Plexy.

20:05 horas: Discurso de bienvenida de los organizadores (AEGAL, COGAM y FELGTBI+).

20:25 horas: Europride Malta 23

20:30 horas: Pregón del Orgullo, por los protagonistas de la película "Te estoy amando locamente"; Ana Wagener, Omar Banana, Alba Flores, Alex de la Croix, La Dani, Lola Buzón y Carmen Orellana, así como Manolita Chen.

20:50 horas: Presentación del himno oficial de Madrid Orgullo 2023 'A quién le importa'.

21:00 horas: Blanca Paloma.

21:15 horas: 'Bailo, bailo', nuevo musical con todos los éxitos de Raffaella Carrà.

21:20 horas: La Helen.

21:30 horas: Fiesta Black & White 'Todos los días son sábados'.

Jueves 29 de junio

20:00 horas: Fiesta Reina Pop (Keunam, Anomalía Montes, la Chari y Alice Press).

21:00 horas: Fiesta 'Orgullosas de Star para poder avanzar'.

22:00 horas: Fiesta Maricoin.

Viernes 30 de junio

20:00 horas: Fiesta LL Show Bar.

21:00 horas: Fiesta Vuélvete loca.

22:00 horas: Fiesta The Queer Travel by Visit Chueca (Marlene Murreau, Rosario Mohedano, La década prodigiosa, Aitor Tilla, Shirley Stonyrock, Úrsula Cotallo ,Kalexa Deluxe, Serena Tillas, Enrique Anaut y Geraldine Larrossa "Inocennce"y The New Queens).

23:00 horas: Fiesta Super Prima's Festival.

Sábado 1 de julio

20:00 horas: Maravillas Party.

20:00 horas: Rainmbow Party.

22:00 horas: DLRO Live Pride.

23:00 horas: Fiesta You&Me.

Plaza de España: Escenario "Muestra tu orgullo"

Jueves 29 de junio

20:00 horas: Bienvenida y presentación con Jota Carajota.

20:15 horas: Álvaro Sola.

20:30 horas: Christian Mira.

20:50 horas: Nacha la Macha.

21:10 horas: Marisol Bizcocho.

21:30 horas: Dani Dutrera.

22:00 horas: La Negri.

22:30 horas: Falete.

23:30 horas: Carlos Rodríguez Company.

Viernes 30 de junio

20:00 horas: Presentación y bienvenida con Lara Sajen.

20:10 horas: Sofía Cristo.

21:00 horas: Fani.

21:15 horas: Amor Romeira.

21:30 horas: Natalia.

22:00 horas: XVI Gala Mr Gay Pride España (con las actuaciones de Ruth Lorenzo y Mirela).

00:30 horas: Paulina Rubio.

1:00 horas. Suri.

1:45 horas: Fiesta Sound of Beach.

Sábado 1 de julio

20:00 horas: Tombolón Maricón Orgullo Madrid 2023.

21:00 horas: Juana.

21:15 horas: Marina Galán.

21:30 horas: Pascal Gaona.

21:45 horas: Dan Abedrop.

22:00 horas: Virya Cruz.

22:15 horas: Tess.

22:30 horas: Carlos Right.

22:45 horas: Marta Sango.

23:00 horas: Ricky Merino.

23:20 horas: Lorena Gómez.

23:40 horas: Pastora Soler.

00:00 horas: Gemelliers.

00:15 horas: Churros con chocolate.

1:15 horas: Javi Mota.

1:30 horas: VI Edición del People FM Pride Fest (Pablo Pedraza, Alena, Alex Blanes, Lali Oparda, Maik Rodríguez, Ariel Rec, Osvaldo Supino y Ainhoa Cantalapiedra).

Domingo 2 de julio (Gala de clausura del MADO 2023 'Orgullo latino')

20:00 horas: Ballet del Orgullo.

20:10 horas: Yadam (Venezuela).

20:20 horas: Naíza (Ecuador).

20:30 horas: Ariel Cumba (Cuba).

20:45 horas: Sudor Marika (Argentina).

21:00 horas: Amparo Sandino (Colombia).

21:15 horas: Edith Salazar (Venezuela).

21:30 horas: Mancandy (Mexico).

21:45 horas: Marcos French (Argentina).

22:00 horas: Ari Moore (Costa Rica).

22:10 horas: Karina (Venezuela).

22:30 horas: Lucrecia (Cuba).

22:45 horas: Tokischa (República Dominicana).

23:10 horas: Miranda! (Argentina).

23:30 horas: La Terremoto (España).

23:55 horas: 'A quién le importa' (versión latina).

Plaza del Rey: Escenario "Plaza de las Reinas"

Miércoles 28 de junio

Antes de las 20:00 horas: Bienvenida y presentación con Patricia Galván.

20:00 horas: Leen Beat.

20:45 horas: Paula Mattheus.

21:35 horas: Ladilla Rusa.

22:20 horas: Belén Aguilera y Ruptura.

Jueves 29 de junio

Antes de las 20:00 horas: Bienvenida y presentación con Sheila González.

20:00 horas: Suu.

20:40 horas: La Mare & María Ruiz.

21:30 horas: Yoly Saa.

22:20 horas: Jimena Amarillo.

Viernes 30 de junio

Antes de las 20:00 horas: Silvina Magari.

20:00 horas: Martina diRosso.

20:40 horas: Samuraï.

21:30 horas: Marlena.

22:15 horas: Marta Sangó.

23:00 horas: Fiesta Fulanita de tal con DJ Bailaferias.

Sábado 1 de julio

20:00 horas: Silvina Magari

20:30 horas: Isla Lavanda.

21:10 horas: Gala Nell.

21:45 horas: María Aguado.

22:15 horas: Safree.

22:50 horas: Fluide Scape Party (Eskarnia, Paloma Freestyle, Ines Delicious & Laura Vicedo, Iria, La Sorny, Monsieur Baguette y Chile Güero).

Domingo 2 de julio

19:00 horas: Entrega de trofeos del campeonato de fútbol siete femenino Fulanita de Tal 2023.

19:40 horas: Julia Martín.

20:20 horas: La Fiesta.

21:00 horas: Rocío Saiz (Monterrosa y Las Chillers).

21:45 horas: artista por confirmar.

22:30 horas: Fiesta Fulanita Fest, con DJ Mery Martin.