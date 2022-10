La vacuna de la gripe es necesaria todos los años por dos motivos:

El virus de la gripe tiene una elevada capacidad para variar sus antígenos de superficie. Estas variaciones implican la aparición de nuevos virus de la gripe frente a los que el ser humano no tiene protección . Por este motivo la vacuna debe actualizarse cada año .

Es una vacuna muy segura y suficientemente eficaz para evitar un alto porcentaje de hospitalizaciones y muertes producidas por la gripe.

¿Puedo ponerme la vacuna de la gripe si estoy resfriado?

El Ministerio de Sanidad señala en este aspecto que no se puede poner la vacuna de la gripe a las personas que tengan episodios de fiebre alta en ese momento ni a las que tomen medicamentos inmunosupresores o estén en tratamiento antibiótico por una neumonía o enfermedad grave.

Pero con un simple resfriado que no causa fiebre si pude uno vacunarse y sólo debe posponerse la vacunación en caso de estar cursando un cuadro febril o enfermedad aguda grave.

La vacuna sólo está contraindicada en los siguientes casos:

Personas alérgicas a los principios activos o a algún componente de la vacuna.

Niños y niñas menores de 6 meses.

Personas que tengan fiebre o una infección aguda: la vacunación deberá posponerse hasta que se hayan recuperado.

Personas que han tenido una reacción alérgica grave a una vacuna de la gripe con anterioridad.

¿Por qué este año vuelve a ser especialmente importante vacunarse frente a la gripe?

Según el Ministerio de Sanidad, este año, como todos los años, es importante vacunarse frente a la gripe.

Este año con la eliminación de las medidas higiénicas frente al coronavirus, es probable que coincidan la pandemia por coronavirus y la epidemia de gripe y que aumenten las complicaciones en los grupos de riesgo para los que ambas enfermedades pueden ser especialmente dañinas y conllevar una importante sobrecarga asistencial: mayor número de consultas en los centros de salud y en hospitales, así como aumento de los ingresos hospitalarios.

El modo de transmisión y los síntomas de coronavirus y la gripe son muy similares, y sigue siendo importante reducir la carga de enfermedad y las complicaciones de la gripe en la población más vulnerable y en sus contactos mediante la vacunación.