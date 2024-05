La prostitución salta de las calles a las redes sociales

"Te venden la idea de que no es como la prostitución, porque no te están tocando. Sólo es una foto". La reflexión es de Laura Selena, miembro de la Federación de Mujeres Jóvenes y una de las investigadoras que ha buceado en estas plataformas que están haciendo negocio millonario con la venta de imágenes sexualizadas. "Hoy es una foto -añade- pero luego las conversaciones van subiendo un poquito y te empiezan a pedir más y más y más y termina en lo que conocemos como prostitución".

El negocio del sexo al alza en España

España es el quinto país del mundo productor de contenido de estas páginas, que tienen a Estados Unidos a la cabeza con más del 42% de las producciones. El 97% de los cuerpos expuestos son de mujeres y el 76% de los visitantes son hombres.

Plataformas como Onlyfans (y existen decenas) ganan millones de euros al año "convirtiendo a las mujeres en productos y mercancías -denuncia la Federación- a través del consumo continuado de contenidos pornográficos y prostitución". Normalizan el negocio blanqueando los comportamientos, de forma que atraen a jóvenes que ven en estas páginas una manera fácil de ganar dinero. Tras ellas están los intermediarios, "a la caza de mujeres por todas las redes sociales, apps de citas o plataformas imaginables", explica Mónica Saiz, autora del informe.

De hecho, el negocio proxeneta ha aprovechado las nuevas tecnologías para llegar más lejos, a más mujeres y a más jóvenes. "Ha llevado el negocio de la prostitución desde las calles y los prostíbulos hasta las redes sociales". Y cuando hablamos de proxenetas también nos salimos de lo habitual. "No responden al estereotipo -explica la FMJ- muchos son novios, amigos o agencias". "Ayudan a crear cuentas en la plataforma -cuenta una de las creadoras de contenido- y a gestionarlas económicamente hasta el punto de controlar tu cuenta bancaria, ejerciendo como proxenetas".

Cifras millonarias y nichos de clientes

Uno de estos gestores explica que "dependiendo del perfil de la chica, hay unos u otros clientes. Las chavalas de 18 le suelen gustar más a los hombres mayores, que no tienen al alcance ese tipo de mujeres y en Onlyfans pues sí que lo tienen". Además "hay nichos por gustos, los hay de fetichismo, dominación, sumisión, jóvenes, con tatuajes..." Confiesa además que por gestionar sus cuentas se lleva la mitad de lo que ganan las chicas. "Hablamos de 15.000, 16.000 euros al mes".

Otra de las armas de blanqueamiento que utilizan los captadores es la presencia en la plataforma de famosas e influencers, que generan contenido sexual semanalmente. "Actúan como referentes para las jóvenes -explica Mónica Saiz- generan en ellas la idea de: si ellas lo hacen, ¿por qué yo no?". Y de esta forma, chicas que nunca habrían pensado en acercarse a la industria de la pornografía o la prostitución, terminan atrapadas en el negocio del sexo, "atraídas por la fantasía de obtener cuantiosas ganancias con sus imágenes. Onlyfans es percibida como algo inofensivo".

Ridiculizan a quien no quiere formar parte

"Tratan de inocular a las jóvenes nuevos valores de feminidad y si no lo hacen, sufren la penalización social de la ridiculización", explica Ana de Miguel, profesora de Filosofía Moral. "Todas reciben el mismo mensaje: venga, esto te empodera, esto es fenomenal, tonta sería si no lo hicieras, es que eres una neomonja, estás anticuada, etc.".

En este contexto proliferan en la plataforma imágenes de menores. No existe control sobre quién puede vender sus imágenes y los protocolos para abrir una cuenta son fácilmente vulnerables. Alerta además la Federación de Mujeres Jóvenes "del incremento de adolescentes que están en el sistema de protección, residentes en centros de acogida que han abierto perfiles para vender contenido sexualmente explícito a cambio de dinero".

Onlyfans es una plataforma digital que ofrece espacio para que creadores de contenido lo ofrezcan a cambio de una suscripción mensual. Ese pago se ve luego incrementado con propinas, pagos por servicios a demanda, emisiones en vivo e incluso servicios de entrenamiento a través de los cuales enseñan claves o trucos para sacar un mayor rendimiento.

En 2023 aumentó un 27% el número de clientes

El fenómeno lleva años gestándose y el negocio se disparó con la pandemia. La plataforma consiguió una media de un millón de usuarios nuevos cada día, incrementando sus ingresos un 553%. En el último año, Onlyfans facturó 525 millones de dólares, aumentando el número de creadores de contenido un 47%, hasta superar los 3 millones. En paralelo, el número de usuarios aumentó un 27%, hasta rozar los 239 millones de clientes.

Con un fenómeno que va a más, las autoras del informe han elaborado un documento de recomendaciones para minimizar los riesgos y reducir el atractivo de estas plataformas. Pasan por la incorporación de la intervención en violencias sexuales digitales en los centros de crisis, aumento de la educación sexual en las aulas, más campañas institucionales de prevención e información y una mayor formación en los ámbitos de la educación, sanidad y fuerzas de seguridad.