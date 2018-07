La Policía halla restos óseos en la escombrera donde buscan el cuerpo de Marta del Castillo

Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, ha asegurado que los agentes de la Policía Nacional que están buscando el cuerpo de su hija en una escombrera junto a la pasarela del río Guadalquivir, entre la localidad de Camas y Sevilla, han encontrado este lunes restos óseos.



Del Castillo ha señalado que los agentes, que han finalizado las tareas cuando "se ha echado la noche y no han podido continuar con las mismas", han hallado restos óseos, "aparentemente humanos", en la porción de terreno de 1.500 metros cuadrados de una escombrera ubicada junto a la pasarela del río Guadalquivir, entre la localidad de Camas y Sevilla, en los que la Policía Nacional viene desarrollando las tareas de búsqueda de la joven sevillana desde hace unas semanas.



El padre de Marta ha señalado que este martes expertos se trasladarán a la zona para realizar las pruebas oportunas que determinen si los restos óseos corresponden a un ser humano. Por su parte, la Policía Nacional no ha confirmado ni desmentido dicho hallazgo, y ha señalado que los agentes retomarán las tareas a primera hora de este martes.



El padre de Marta ha expresado que la familia "guarda toda la esperanza del mundo" en que esta nueva búsqueda del cuerpo de su hija culmine con éxito.



Este lunes se han retomado las tareas de búsquedas después de que hayan permanecido suspendidas desde el pasado día 28 de marzo por las lluvias registradas en la capital hispalense, que hacían imposible llevar a cabo las tareas de búsqueda.



Cabe recordar que, coincidiendo con esta búsqueda, en las que participa una máquina excavadora, Miguel Carcaño fue trasladado el pasado 13 de marzo desde la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) hasta la cárcel de Sevilla-I. De hecho, el asesino confeso habría sido excarcelado y trasladado en varias ocasiones hasta la escombrera.



Esta búsqueda se inició después de que la Policía recibiera los resultados del 'test de la verdad' al que fue sometido el asesino confeso de la joven, aunque la Policía ya estaba realizando labores de investigación relacionadas con esta escombrera antes de recibir las conclusiones de dicho test, realizado por el neurólogo y neurofisiólogo clínico José Ramón Valdizán.



De hecho, la Policía lleva "tanteando" la zona donde ahora se busca desde el pasado mes de enero, aunque no fue hasta hace varias semanas cuando una excavadora comenzó a trabajar removiendo el terreno.



Fue [[LINK:INTERNO||||||el pasado 6 de marzo cuando Miguel Carcaño se sometió]] en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza al denominado 'test de la verdad', con el que se pretende obtener información para localizar los restos de la joven sevillana desaparecida en enero de 2009.



Al día siguiente de realizarse la prueba, el padre de Marta, Antonio del Castillo, [[LINK:INTERNO||||||valoró "muy positivamente" la misma]] y aprovechó la ocasión para instar a Francisco Javier Delgado, hermano del asesino confeso, a someterse voluntariamente a dicha prueba "para demostrar su inocencia".



Del Castillo ya desveló que Carcaño tuvo un estímulo "muy fuerte" ante una imagen de "una escombrera", precisamente donde la Policía está realizando ahora la búsqueda.