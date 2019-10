Pisamos la calle: ¿Somos solidarios los conductores?

'Por aquí no puedo, por aquí no paso'

La nueva campaña de Aspaym, 'Por aquí no puedo, por aquí no paso', hace precisamente hincapié en la importancia de los comportamientos responsables con los demás para la convivencia en la carretera, para que conducir no se convierta en una odisea y en un intento de ver quién pasa primero.