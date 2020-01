El 56,9% de los padres cree que deben tener derecho de veto sobre los contenidos educativos en los colegios

El 56,9% de los encuestados está a favor de ese derecho de veto sobre lo que se enseña a sus hijos, mientras que el 34,7% dice que no. Por su parte, un 8,5% prefiere no contestar a la pregunta porque o no domina la materia o no quiere emitir un criterio o no lo tiene.

A pesar de que el 56,9% está a favor de este derecho de veto, hay matices respecto de cuáles son los contenidos que los encuestados entienden que podrían ser vetados por los padres.

El 34,7% de los encuestados hablan de ningún tipo de veto, mientras que entre los que están a favor hay dos categorías: quienes entienden que debe existir el derecho a veto a todos los contenidos que se ofrecen en la escuela (27,2%) y los que están a favor del derecho de veto en las actividades extraescolares (24,6%).

Sólo un 5% entiende que deberían tener derecho de veto sobre el programa educativo las materias que se imparten de manera obligatoria en todos los centros escolares de nuestro país.

¿Cómo se reparten los porcentajes en función del tipo de votante?

Entre los votantes del PSOE, el 25% respalda el veto parental, pero el 62% no lo hace. Mientras, el 90% de los votantes del PP está a favor y el 6,8% no lo está. En Vox -quien promueve la iniciativa- el 98,3% de los votantes lo apoya y el 1,5%, no.

De Podemos, el 10% está a favor y el 88,5% en contra. Mientras, en Ciudadanos el 73,5% está a favor y el 18,3% en contra. Entre los votantes de Más País, el 38,5% lo apoya y el 55%, no.

¿Cómo usan los estudiantes el pin parental?

Jorge García Abadía ha publicado un reportaje en El Español en el que ha visitado algunos colegios de Murcia para ver cómo se está aplicando la medida desde el mes de septiembre.

Hay colegios que la han aplicado y otros que no. La instrucción dice que hay que solicitar la autorización familiar de los padres para que el alumno pueda asistir a las actividades complementarias, no las extraescolares.

Dice el reportaje que algunos alumnos están utilizando el pin parental para saltarse las actividades complementarias. Cita como ejemplo que hace un mes, representantes de la Academia del Ejército del Aire de San Javier acudieron a un instituto para impartir una charla sobre el Ejército como opción laboral, uno de los contenidos que se ofrece.

Diego, profesor de Geografía del Instituto se topó en el patio con un grupo de estudiantes de 15 años que estaban haciendo pellas y les preguntó si sus padres no habían firmado el pin parental para poder asistir y ellos le confesaron que no habían traído la autorización -aunque los padres sí la habían dado- porque sabían que así no tenían que asistir a la ponencia y podían quedarse en el patio jugando al fútbol.

¿Deben tener los padres derecho de veto sobre el programa educativo?