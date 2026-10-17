El papa León XIV recibe el alta tras la operación de pulmón y regresa al Vaticano para presidir la misa del ángelus

El papa León XIV ha salido este sábado del Policlínico Gemelli de Roma al recibir el alta hospitalaria tras su operación de un tumor canceroso en el pulmón, y regresa al Vaticano donde mañana domingo presidirá el rezo del ángelus.

El papa ha salido del hospital caminando con normalidad, sonriente, y saludando a pacientes del hospital y a los fieles congregados en la puerta principal del Gemelli y, tras detenerse unos minutos a conversar con una niña y su familiar, subió al coche que lo llevará al Vaticano.

El papa León XIV sonriente y saludando a los fieles desde el coche que le lleva al Vaticano | Reuters

Antes de abandonar el centro médico, el pontífice ha celebrado a mediodía una misa en una sala del área donde ha estado ingresado desde el martes a la que han asistido el personal médico y de enfermería del hospital, que en ese momento estaban fuera de servicio, y miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

El papa León XIV celebrando misa en la sala habilitada en la décima planta del Policlínico Gemelli de Roma | EFE/EPA/VATICAN MEDIA PRESS OFFICE / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

"Según los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación del estado clínico del paciente, se ha determinado que el Santo Padre está en condiciones de recibir el alta", ha detallado el Vaticano. La noticia ha sido anunciada por el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Salud e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y por el profesor Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía.

Asimismo, El Vaticano ha anunciado que León XIV rezará mañana el angelus desde la ventana de los aposentos papales. El sumo pontífice permanecía en el hospital Gemelli de Roma donde fue operado el pasado miércoles de un adenocarcinoma pulmonar. En la operación le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho con una técnica de cirugía videoasistida para extraer el tejido canceroso.