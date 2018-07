El Papa dice que el mundo está en guerra, pero que no se trata de "una guerra de religiones"

En el avión que le ha conducido a Cracovia

El Papa Francisco ha afirmado este miércoles que "el mundo está en guerra porque ha perdido la paz", pero ha aclarado que no se trata "de una guerra de religiones" al referirse a los recientes casos de violencia. "No tenemos miedo de decir esto: el mundo está en guerra porque ha perdido la paz", ha aseverado ante los representantes de medios de comunicación que le acompañan a Polonia. Tras decirlo, volvió sobre sus pasos y aclaró que se trata de una "guerra de intereses, por dinero, por los recursos de la naturaleza, por el dominio de los pueblos, pero no una guerra de religiones porque todas quieren la paz".