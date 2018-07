La OMS convoca un Comité de Emergencia para ver si el Zika constituye una emergencia sanitaria internacional

La OMS calcula que el virus infectará a entre tres y cuatro millones de personas en el continente americano, siendo Brasil es el país más afectado, con ya más de un millón y medio de casos descritos.

Aunque todavía no existe una confirmación científica total sobre la relación entre el virus y las malformaciones fetales, el número de casos detectados hacen que se haya elevado el perfil de riesgo del Zika de amenaza leve a severa. Debido a la magnitud de estas previsiones, el próximo lunes, la OMS determinará si es preciso o no declarar la alerta internacional por emergencia sanitaria, como ha explicado la directora general de la organización, Margarent Chan.

El virus Zika es transmitido por el mosquito Aedes Aegypti, responsable también del dengue y el chikunguña. Su infección no es grave para las personas sanas, pero sí es un riesgo para las mujeres embarazadas.

El Zika ha llegado a Europa en forma de casos importados, incluida España, pero no supone un riesgo para la salud pública al no ser infecciones autóctonas y no ser época de circulación del mosquito tigre, vector también de la enfermedad.