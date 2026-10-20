Es oficial, la TDT cambia el 5 de noviembre: todo lo que tienes que saber para seguir viendo los canales en tu televisión

El próximo 5 de noviembre, la Televisión Digital Terrestre (TDT) cambiará debido a la llegada de las emisiones en ultra alta definición (UHD), además de nuevos canales y otros que aparecerán en otras frecuencias. Por lo tanto, será necesario resintonizar la televisión para poder seguir viendo los canales con normalidad.

La resintonización debe hacerse a partir de las 8:00 de la mañana del 5 de noviembre. Lo más importante de este cambio es la llegada del estándar DVB-T2, un método de transmisión de la señal que aprovecha mejor el ancho de banda y permite aumentar la capacidad de los canales, que podrán emitir en UHD.

El Gobierno ha publicado una guía en el portal digital en el que asegura que solo será necesaria una resintonización automática por parte de los hogares. No habrá que poner antenas nuevas ni tendrá que ir un técnico a revisar la instalación.

Algunos canales dejarán de verse si no resintonizas

Aunque tu televisor no soporte la emisión en UHD, será necesaria la resintonización, porque hay varios canales que dejarán de verse, ya que se mueven de posición en el dial. Es el caso de Clan, DKISS, Atreseries y Be Mad. También deberás resintonizar para poder incorporar a tu parrilla el nuevo canal, 'La Séptima', que ese día arranca sus emisiones.

Además, no será necesario que compres un nuevo televisor si el tuyo no admite la señal de UHD porque la señal HD seguirá viéndose. Es probable que, si el televisor tiene pocos años, esté preparado para la señal UHD, mientras que los más antiguos, no. Si no lo tienes claro, la OCU recomienda mirar lo siguiente:

Sintonizador DVB-T2 en la ficha técnica

Códec de vídeo HEVC / H.265

Pantalla con resolución UHD / 4K

Cómo resintonizar los canales de televisión

La resintonización es una acción bastante sencilla y gratuita. Lo más tedioso es que, tras realizarla, los canales aparecen desordenados. Hay que seguir los siguientes pasos:

Pulsar la tecla menú, home o ajustes, según el mando.

Buscar canales, emisión, sintonización, instalación o configuración (la opción varía según el fabricante).

Elegir búsqueda automática o manual de canales e iniciar la resintonización.

Guarda la lista una vez terminado el proceso.

Reordena los canales a tu gusto, usando los botones del mando que te indique la pantalla.

Si algún canal no se ve, puede ser problema de la antena. No será necesario cambiarla, pero quizás necesite algún reajuste para poder coger todos los canales y el ancho de banda correspondiente.