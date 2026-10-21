Nuevo giro en el caso de la muerte de la anciana que fue encontrada maniatada en su casa en Burgos: ya son seis los detenidos

El martes 13 de octubre, una anciana de 83 años apareció muerta, amordazada y maniatada en su vivienda de Burgos al no poder acceder al aparato de oxígeno que utilizaba. En un principio fueron detenidos dos menores de edad de 16 y 17 años que habrían accedido a la casa con intención de robar.

Tras prestar declaración durante la madrugada, la Fiscalía de Guardia de Burgos está deliberando sobre su ingreso en un centro de menores. Ahora, la Policía ha detenido a otras cuatro personas que también estarían relacionadas con el caso.

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha explicado que estas personas tendrían diferentes grados de implicación en el robo. Desde el inicio de la investigación, que continúa abierta, la Policía sospechaba que al menos cuatro personas estaban implicadas en lo ocurrido.

Si bien, aunque ha descartado que sea un grupo criminal organizado, sí son personas que en algunas ocasiones actúan de manera conjunta para delinquir. "A cada uno hay que ponerle en su sitio, saber hasta dónde ha llegado, qué coincidencias ha habido en el espacio y el tiempo. Todo eso queda por dilucidar", ha sostenido el subdelegado.

El papel de los cuatro noevos detenidos en el robo

Los dos menores fueron los autores materiales del crimen, pero los otros cuatro detenidos tendrían el papel de identificar a la mujer como una víctima fácil, idear el plan para aprovechar el mejor momento para el ataque y vender posteriormente las joyas robadas. También habría una persona que recibiría las mismas.

La mujer se había quedado sola después de que su hijo comiera con ella. Fue su cuidadora la que encontró el cadáver y la vivienda revuelta, con claros indicios de robo. La puerta no estaba forzada y la investigación ha demostrado que los autores conocían los hábitos de la anciana y que ella les abrió.

Las redes sociales difundieron la identidad falsa de los dos menores

El subdelegado también se ha pronunciado sobre la información falsa que ha circulado estos días por redes sociales. Tras conocerse el caso, se han difundido las imágenes de dos chicos a los que en redes sociales se ha identificado como los autores de la muerte, pero que posteriormente se ha descubierto que no tienen nada que ver porque ni siquiera viven en Burgos, sino en Barcelona. "Atribuir la autoría de robo de manera torticera y espuria a estos dos jóvenes constituye, en sí mismo, un delito", ha subrayado el Delegado.

Los menores tuvieron que recurrir a las redes sociales para desmentir su vinculación con el caso. De hecho, ni siquiera se conocían entre ellos. La familia de uno de los jóvenes, además, ha acusado a la extrema derecha de alimentar el odio y de haber puesto en peligro la seguridad de ambos.