Una nueva técnica permite teñir las células malignas para detectar la metástasis cerebral

Teñir las células malignas para poder detectar una metástasis cerebral. Es el programa quirúrgico que ha puesto en marcha el Hospital del Mar de Barcelona para poder detectar las células tumorales en aquellos pacientes que se sometan a una cirugía para poder retirar una metástasis tumoral en el cerebro. Se trata de un colorante especial que lo que consigue es que las células tumorales brillen de forma fluorescente de color amarillo al observarlas a través de un microscopio.

A finales del año pasado, el Hospital del Mar ya empezó a trabajar con este colorante. Ahora, la neurocirujana del Servicio de Neurocirugía de este centro hospitalario, Gloria Villalba, ha explicado que esta fluorescencia permite obtener una información muy relevante, porque de lo que se trata es de hacer visibles las células malignas, que de otra forma no serían visibles. "La metástasis cerebral, a diferencia de lo que la gente piensa, no es un no es una bola, sino que a las células tumorales pueden ir más allá de lo que vemos en la resonancia. Y esto al ojo a vista normal del microscopio no se puede, no se puede ver. Necesitábamos un colorante que nos marcase esas células que van más allá, que no se ven".

Esta fluorescencia permite confirmar durante la misma cirugía si estas células malignas o no, y por lo tanto determinar cuál es la zona realmente afectada.

"Se inyecta por vía endovenosa cuando al paciente se le está durmiendo para la cirugía y en el momento en que nosotros ya exponemos el tumor, la metástasis con el micro modificado una luz especial, podemos ver una imagen muy amarillenta, que es lo que es la captación de la fluorescencia", asegura la doctora.

Cinco pacientes ya se han podido beneficiar de esta técnica y la idea es que por lo menos en este centro se puedan beneficiar unos 25 pacientes al año. Ahora los médicos lo que están estudiando es la tasa de fiabilidad que tiene esta técnica a través de los ensayos que se están realizando