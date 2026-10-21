Muere Mateusz Chmura, culturista de 33 años, tras desmayarse en plena competición

El culturista británico Mateusz Chmura ha fallecido a los 33 años después de desplomarse durante las finales británicas de la Physical Culture Association (PCA), celebradas el domingo 18 de octubre en Telford, Inglaterra. El deportista, de ascendencia polaca, recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladado en ambulancia a un hospital, donde murió posteriormente. Por el momento, no se ha hecho pública la causa de su fallecimiento.

La organización confirmó su muerte a través de un comunicado en el que expresó sus condolencias a la esposa, los familiares y los amigos del culturista. También agradeció la intervención de los profesionales sanitarios que intentaron salvarle la vida.

Se desplomó mientras competía en Inglaterra

Chmura participaba en la categoría Classic Bodybuilding Medium, correspondiente al culturismo clásico de peso medio, cuando se desvaneció sobre el escenario del Centro Internacional de Telford.

La competición se detuvo temporalmente para atender al deportista, recibiendo asistencia de los paramédicos presentes en el recinto, de los servicios locales de ambulancias y del equipo de Midlands Air Ambulance. Posteriormente, fue trasladado al hospital, donde falleció pese a los esfuerzos de los equipos médicos.

La organización explicó que el campeonato se reanudó después de una reunión con los participantes, cuando todavía no se había comunicado oficialmente la muerte del culturista. Los competidores pudieron decidir si continuaban con las pruebas.

La PCA confirma la muerte del culturista

La Physical Culture Association comunicó el fallecimiento de Chmura y trasladó sus condolencias a todas las personas cercanas al deportista. La organización pidió respeto para sus seres queridos ante lo ocurrido y recordó el impacto emocional que una situación de estas características puede tener tanto en los asistentes como en los demás competidores.

Por ahora, no se conocen las causas de la muerte y no se ha confirmado públicamente qué provocó el desvanecimiento durante la competición.

Había quedado segundo en su anterior competición

La muerte de Chmura ha causado conmoción en el entorno del culturismo. Apenas dos semanas antes, el 4 de octubre, había participado en la competición PCA First Timers, celebrada en Yorkshire, donde consiguió el segundo puesto. Las finales británicas de Telford suponían una nueva oportunidad para competir en el circuito de la organización.

El fallecimiento se produjo, además, en vísperas de su 34 cumpleaños, que habría celebrado el lunes 19 de octubre. Según las informaciones publicadas por medios británicos, se había casado con su pareja aproximadamente dos meses antes.

La organización ha trasladado su apoyo a la familia y ha agradecido la actuación de todas las personas que intentaron ayudar al deportista durante la emergencia.