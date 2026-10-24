Miles de personas se manifiestan en Madrid para reclamar unas pensiones dignas y su rechazo a la privatización del sistema

Miles de personas -25.000 según la Delegación del Gobierno, 50.000 según los convocantes- se han manifestado en las calles de Madrid para reclamar pensiones dignas, mejores salarios y acceso a una vivienda asequible. En una movilización convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) también ha participado el sindicato de inquilinas.

Bajo lemas y pancartas en defensa de las pensiones públicas, los manifestantes han exhibido mensajes como 'Subida de salarios y pensiones con IPC real' y 'Blindar pensiones públicas' o 'Las pensiones no se venden, las pensiones se defienden'. Además, han exigido una subida del 6% de las pensiones en 2027 y el rechazo a la privatización del sistema público.

Los mayores también son víctimas de la precariedad

Los convocantes también han demandado una auditoría pública e inmediata de las cuentas de la Seguridad Social para reforzar la transparencia del sistema. Los manifestantes creen que todas estas medidas son necesarias para hacer frente a la precariedad de la que los jubilados también son víctimas y han lamentado que haya "muchas pensiones de miseria" que no permiten tener unas condiciones de vida dignas.

En la cabecera de la marcha iba la portavoz nacional de Coespe, Francisca López, que ha exigido estas mismas peticiones. Mientras tanto, el portavoz estatal de la organización, Damián Rodríguez, ha manifestado su preocupación por el futuro de las pensiones, que "cada día son menores con respecto al coste de la vida y se nota en nuestros hogares".

El Sindicato de Inquilinas, por su parte, ha advertido de que el aumento del coste de la vida está "devorando los ingresos de millones de personas" y ha recordado que la crisis de vivienda también afecta a los mayores. Por eso, ha defendido que las dificultades para llegar a fin de mes no son un conflicto entre generaciones, sino que son necesarias medidas que garanticen unas condiciones de vida dignas.

Ada Colau propone que las pensiones no estén por debajo del SMI

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales, Ada Colau, ha participado en la manifestación y, en declaraciones a los medios, ha propuesto que ninguna pensión esté por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y ha calificado de "inaceptable" que todavía hoy en España más de cuatro millones y medio de pensionistas cobren menos que el SMI y que de ellos, dos millones reciban 900 euros al mes.

Por eso, ha advertido que España "se juega tanto" el próximo 29N y que la derecha y la extrema derecha ya han dicho que van a empezar a "recortar" las pensiones. Por eso, ha garantizado que Frente Amplio no solo las va a mantener, sino que las va a ampliar, para que los jubilados puedan llegar a fin de mes "después de décadas y décadas cotizando y contribuyendo al bien común".