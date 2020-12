Margarita del Val, sobre la vacuna: "Todavía no sabemos si existe siquiera la posibilidad de que contribuya a la inmunidad colectiva"

La viróloga e inmunóloga del CSIC, Margarita del Val, ha estado a 'Espejo Público' para hablar sobre la vacuna de Pfizer, que llegó a nuestro país el pasado domingo, un proceso que ha asegurado que será lento y en el que "se necesitarán muchas más vacunas".

Del Val ha señala que lo que se espera no haya síntomas leves ni graves en las personas que reciban la vacuna, pero también ha advertido que todavía "no sabemos si los vacunados no contagiarán el coronavirus", ya que los experimentos previos realizados en animales "sí que multiplicaban el virus y eran capaces de contagiar a otros".

De ser así, las personas vacunada podrían ser como "asintomáticos contagiosos", lo que para la población vulnerable, según la viróloga, sería "un triunfo". No obstante, "para controlar la pandemia a nivel de la sociedad no sería todavía suficiente", ha afirmado.

La vacuna servirá, por el momento, para evitar el colapso en UCIS y hospitales

A pesar de que el Gobierno dice que, aproximadamente, hasta septiembre gran parte de la población no estará inmunizada, Del Val ha explicado que "la inmunidad colectiva protege a la sociedad cuando la vacuna evita que las personas vacunadas transmitan el virus".

Por lo tanto, hasta el momento no se sabe si estas vacunas contribuirána a esa inmunidad colectiva, "solo estamos seguros de que servirán para que estén menos saturadas las UCIS, los hospitales, y que obviamente se produzcan menos fallecidos", ha sostenido la viróloga.

También ha querido destacar la importancia que tiene mantener en las temperaturas adecuadas la vacuna de Pfizer: "Hay riesgo, por eso hace falta más vacunas que sean convencionales para que se puedan guardar en las neveras".