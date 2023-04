Julia Faustyna revela una prueba crucial que apunta directamente a su familia en Polonia

Todo el mundo conoce a Julia Faustyna. Desde hace varias semanas, la joven polaca se ha convertido en mundialmente famosa gracias a la cuenta de Instagram que se abrió y a la que subía "pruebas" que demostraban que en realidad se trataba de Madeleine McCann, la niña británica desaparecida en el Algarve portugués en 2007.

Rápidamente, el discurso de la joven se viralizó y sus seguidores crecieron como la espuma: un millón en apenas unos pocos días. A raíz de ahí, Julia Faustyna solicitó ayuda para poder realizarse una prueba de ADN que confirmase su origen.

La propia familia de la joven polaca ha cargado duramente contra ella al asegurar que tiene graves problemas, que en realidad ella sabe que no es la pequeña Maddie y que sería capaz de cualquier cosa con tal de ser famosa, lo que provocó una ruptura con Faustyna, que se marchó, junto a su representante, la médium Fia Johansson, a Estados Unidos, donde ha concedido entrevistas a varios medios de comunicación.

El importante hallazgo que apunta a la familia de Julia

En una de las últimas concedidas, la familia vuelve a estar en el foco de atención debido a unas polémicas declaraciones de ambas mujeres, que aseguran que los padres de Julia ocultan algo.

Según señala Johansson al periódico británico 'Daily Star', una de las cosas que menos encaja en el pasado de la joven polaca es que no tiene historial médico desde que nació hasta los cinco años. El hallazgo lo habría hecho tras visitar el hospital de Wroclaw, ciudad donde vívía la joven y donde supuestamente había nacido hacía 21 años: "Sencillamente, no existe; es muy extraño".

"De cero meses a cinco años, todo falta", han sido las palabras de la médium después de que su equipo tuviera acceso al historial médico de Julia. Pero no sólo no existe dicho historial médico, sino que tampoco existiría alguna firma de algún médico que demostrase la eliminación de los registros: "Ella sencillamente, no existe durante ese periodo de tiempo".

Debido a este último hallazgo, tanto la representante como la propia Julia Faustyna han apuntado directamente a la familia de la joven polaca y les han acusado de ocultar lo que le pasó en sus primeros años de vida.