Un juez condena a la EMSV de Getafe a pagar más de 830.000 euros por defectos en 87 viviendas

El Tribunal de Instancia de Getafe ha condenado a la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) a pagar más de 830.000 euros por defectos constructivos y deficiencias energéticas en una promoción de 87 viviendas de la calle Ramón Rubial, 33.

Así lo recoge una sentencia, sobre la que el Ayuntamiento ya se ha pronunciado. "La respetamos pero, al no estar de acuerdo y no ser firme, se recurrirá", han asegurado fuentes municipales.

El fallo estima la demanda de la comunidad de propietarios y fija una indemnización de 630.504,87 euros por defectos constructivos, más un 10% de IVA, y otros 113.437,50 euros por deficiencias en la instalación energética, con un 21% de IVA. El documento recoge que la EMSV también deberá abonar los intereses legales desde la presentación de la demanda y las costas del procedimiento.

El portavoz del PP de Getafe, Antonio José Mesa, ha responsabilizado a la alcaldesa, Sara Hernández, de los problemas de la promoción, y ha anunciado que, si llega a la Alcaldía, su primera medida será auditar las cuentas municipales y todas las obras. "Hacía oídos sordos a las reivindicaciones legítimas de esos propietarios o de esos inquilinos", ha asegurado.

El Ayuntamiento defiende su política de vivienda

En respuesta a las críticas de la oposición, fuentes municipales han acusado al PP de intentar dar lecciones ocultando deliberadamente "la desastrosa herencia que dejaron sus promociones con el exalcalde Juan Soler".

Asimismo, se ha referido a que los 'populares' obviaron los problemas constructivos que llevaron a cabo, recordando que las comunidades de vecinos presentaron hasta nueve demandas y reclamaciones por deficiencias en los edificios, con solicitudes de reparaciones y compensaciones cercanas a los 2,5 millones de euros.

"Resulta hipócrita que quienes hoy exigen explicaciones sean los mismos que acumularon hasta 9 demandas y reclamaciones de comunidades de vecinos por las deficiencias de construcción en las viviendas que entregaron durante su mandato en Los Molinos y Buenavista", han precisado.

El Ejecutivo municipal ha incidido en que precisamente esas sentencias condenatorias y los acuerdos judiciales relacionados con esos casos han supuesto pagos o compromisos económicos superiores al millón de euros para las arcas municipales.

El Ayuntamiento también ha defendido su política de vivienda pública y ha asegurado que ha entregado 200 viviendas y que actualmente construye otras 200 frente a la universidad. Además, ha acusado al PP de intentar entorpecer las acciones del Gobierno en el futuro barrio de La Aviación con sus peticiones a la Junta Electoral.