El juez cita a Rato para declarar como imputado el próximo miércoles

El magistrado ha tomado esta decisión tras interrogar como testigo esta mañana a la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), Margarita García Valdecasas, a la que convocó la pasada semana para ratificar el informe que dio origen a este procedimiento.

Serrano-Artal ha convocado al exministro de Economía a las 11:00 horas, tres meses después de que se iniciara esta investigación a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Madrid en la que le acusaba de cinco delitos fiscales, uno de blanqueo y otro de alzamiento.

No obstante, en recientes resoluciones el juez ha delimitado al fraude fiscal la causa, el único "que empieza a aparecer perfilado es el de contra la Hacienda Pública", sin que tenga "relación -por ahora- con hechos que se puedan relacionar con actos de corrupción" y del que el perjudicado "concreto" es el Estado. La Audiencia Provincial de Madrid ya consideró que "no se sostiene" la acusación de que Rato podría haber ocultado sus bienes para evitar el pago de la fianza del "caso Bankia", mientras que la Fiscalía Anticorrupción señaló que el de blanqueo no estaba "mínimamente aquilatado".

Por esta causa, el juez ordenó el embargo de todas las cuentas del ex director gerente del FMI, que deberá abonar una fianza de 18 millones si quiere levantar el bloqueo. El que fuera llamado a suceder a José María Aznar al frente del PP recurrió esta medida cautelar y la Audiencia Provincial de Madrid tenía previsto resolver el pasado 6 de julio, aunque lo aplazó al pedirle más información al exbanquero, han informado fuentes jurídicas, que han añadido que tomará una decisión en breve.