Igualdad critica la desigualdad de salarios entre el fútbol femenino y masculino: "Es aberrante"

El Ministerio de Igualdad ha criticado que la Selección Española de Fútbol recibiera un premio por ganar el Mundial de Fútbol Femenino cuatro veces menor al de los campeones del Mundial de Fútbol Masculino de Qatar. Así, el año anterior los futbolistas ganaron un premio de más de 423 millones de euros, mientras que el de ellas ha sido de casi 106 millones.

Este dato se refleja en el informe 'Desigualdades de las deportistas de alta competición en España y medidas para la igualdad efectiva' que ha presentado hoy el Instituto de las Mujeres, que es un organismo dependiente del Ministerio de Igualdad.

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez 'Pam' ha afirmado que la desigualdad en el deporte es una realidad objetiva, no una opinión.

"Hemos pasado del a mí también me ha pasado a poder decir se acabó. Queremos que las cosas cambien, ya no basta con decir que las cosas están mal, sino que queremos que las cosas sean de otra manera", ha declarado.

Por otra parte, ha criticado que el hecho de que una mujer que sea futbolista de élite tenga una familia "no solamente no es lo que se enseña sino que es un problema porque no va a poderlo conciliar con las exigencias del deporte de élite". "La maternidad nos sigue expulsando de todos los ámbitos", ha recalcado.

También ha querido denunciar que cuando una mujer habla sobre un caso de violencia o desigualdad va a "recibir presiones por parte de quien está ejerciendo esta violencia" y ha defendido que "hay que mantenerse firmes por las que vienen".

Aplicación de recursos desigual

Se informa en el estudio de que el salario del convenio del fútbol femenino es de 16.000 euros mientras que del masculino es de 200.000 euros. "El fútbol también recibe ayudas públicas, pero la aplicación de estos recursos no es equitativa entre hombres y mujeres" ha señalado el doctor en Sociología David Moscoso.

Mediante este informe se quiere visibilizar y explicar la situación de las mujeres deportistas que están en toda la élite del deporte femenino español. Para ello, se han realizado una treintena de entrevistas a deportistas de varias generaciones, entre las que están medallistas olímpicas o campeonas del mundo.

"Discriminación y agravios" en el reparto de recursos

Moscoso comenta que la desigualdad de género "trasciende al ámbito del deporte" y que alerta de la "masculinización, el androcentrismo y la cultura patriarcal de las estructuras deportivas", porque según ha afirmado Moscoso "hay muy pocas mujeres en las estructuras deportivas".

Añade que en el reparto de recursos del deporte y las dietas hay "discriminación y agravios". "Las mujeres deportistas reciben una dieta menor, van a hoteles de dos estrellas mientras que ellos van a hoteles de cuatro estrellas".

Un consolador para ellas y dinero para ellos

Acorde con un testimonio recogido en el informe en Ciclismo "había veces que se entregaban los premios y todavía las mujeres no habían acabado". "A veces es un consolador, un robot de cocina, un set de manicura, un vibrador; a ellos, en cambio, premio en metálico", denuncia una deportista.

Este documento también habla sobre el efecto de la menstruación en el estado del rendimiento y avisa que en el mundo deportivo "hay un desconocimiento total al respecto" y que "algunos entrenadores preguntas a las deportistas que tienen la regla si están malitas".

En el estudio se da visibilidad a la falta de regulación sobre el embarazo y la maternidad, salvo en el convenio del fútbol femenino. Otros de los testimonios señala que "hay una presión para que no seas madre".

Entre las conclusiones del informe se subraya que el origen de la discriminación es "la inexistencia de convenios laborales" y que su ausencia significa "vivir en la precariedad" y "someterse a aberraciones como las cláusulas antiembarazo, la falta de equiparación salarial y otros muchos derechos entre hombres y mujeres deportistas". El estudio ofrece un decálogo de propuestas para acabar con la desigualdad de género en el deporte.