Pablo Iglesias tacha de "vergonzoso" que prohíban actuar en Bilbao a C.Tangana

Al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias no le ha parecido bien la decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Bilbao y así lo ha expresado en su cuenta personal de twitter.

Pese a que Iglesias admite que no está de acuerdo con las letras de C.Tangana y no le gusta, no ve justificada la censura que se ha hecho cancelando su concierto.

La decisión del consistorio de suspender dicho evento llega después de que Elkarrekin Podemos enviase un comunicado pidiendo "responsabilidad y respeto" a la hora de tomar decisiones y en el que rechazaba la contratación del rapero por el contenido "machista y despectivo contra las mujeres" de algunas de sus letras.

También, después de que más de 15.000 personas, en menos de 24 horas, firmasen una petición en Change.org para que se cancelase el concierto por los mismos motivos que esgrimía Podemos.

Diversos políticos están de acuerdo con la opinión de Pablo Iglesias. También ha reaccionado en twitter Clara Serra, diputada en la Asamblea de Madrid por Más Madrid.

Por su parte, Eduardo Rubiño, diputado en la Asamblea madrileña por Más Madrid añade que es "un error nefasto juzgar cada letra y cada verso".

