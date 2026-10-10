Guillermo Fesser, sobre el objetivo ''Make America White Again' de Trump: "El futuro de Estados Unidos es de todos los colores"

El escritor, periodista y exintegrante de Gomaespuma, Guillermo Fesses, ha pasado por los micrófonos de Julia en la onda, para presentar su último libro, 'A 55 millas por hora', en el que mezcla un poco de autobiografía con lo hispano en Estados Unidos. "Es un libro de sorpresas", ha explicado, porque revela las sorpresas que él mismo se ha llevado en el país americano.

Cabe recordar que muchos españoles tuvieron que emigrar a Estados Unidos, se estima que unos 40.000 solo desde Valencia, por lo que la huella hispana en el país es muy grande. Sin embargo, a partir de la victoria contra Inglaterra, cuando Estados Unidos logró la independencia, comenzó a borrar "las huellas" de lo español y empezó a llamar "latino" a lo que había sido español.

Ahora ha y mucha desunión entre lo hispano y lo latino

El objetivo era "demonizar" a los hispanos, porque lo hispano estaba relacionado con los avances, la lengua de Cervantes, las calzadas reales en Estados Unidos... Mientras que lo latino se identificaba "con un pobre hombre sin mucha cultura y a esos se les puede deportar porque son mugre".

En este sentido, lo que se ha conseguido es que haya mucha "desunión". Si preguntas a alguien de dónde es, te va a responder de Argentina, de Guatemala, de Bolivia... No te van a decir que es latino. "Estamos intentando algunas personas de varios lugares de distintos países conseguir que nos identifiquemos todos con lugares comunes y llamarlo Hispanoamérica, para tener una voz común", ha expresado.

El futuro de Estados Unidos es de todos los colores

Guillermo Fesser nació en Estados Unidos y decidió mudarse a España después de nacer sus hijos. Antes de formar parte de Gomaespuma, se hizo escritor de libros infantiles, por lo que en los últimos años ha estado yendo y viniendo para presentarlos: "Tú entras en un aula de cualquiera de esos colegios, ves a los niños y te das cuenta de que el futuro de Estados Unidos es de todos los colores".

Por mucho que en la actualidad se estén empeñando en hacer un 'Make América White Again', en palabras de Guillermo Fesser, "no lo van a conseguir porque América es de todos los colores, es la promesa de la Estatua de la Libertad".

Preguntado por la idea de retransmitir en directo la ejecución de Nidal Hasan -un psiquiatra musulmán de origen palestino que mató a 13 personas- lo ha calificado de "vergüenza ajena" y ha lamentado que es como "volver a la Edad Media", cuando había ejecuciones en la plaza del pueblo. Aunque tampoco sorprende porque es "un país muy basado en la violencia" porque la "meten" a los niños desde pequeños "por todos lados".

La realidad de la vida en Estados Unidos

Por poner en contexto, en Estados Unidos no existen como tal las bajas médicas y, si tienes que faltar al trabajo por un problema de salud, una operación, etc, "te buscas la vida". Hay algunas empresas que sí tienen sindicatos, pero no es lo habitual. Sí hay derecho a paro y algún subsidio por desempleo "que dura muy, muy poco tiempo".

La jubilación, por su parte, es "bastante precaria" y, en la mayoría de casos, tienen que apoyar la cuantía que les dan con otros ingresos procedentes de inversiones o lo que consiguen tras vender la casa para poder irse a otro estado más barato, porque todo es muy caro: "El fracaso de este señor -Donald Trump- con los aranceles es enorme, pero sigue mintiendo a la cara".

Trump va a perder "seguro" el Congreso en noviembre

Fesser está convencido de que Trump va a perder el Congreso "seguro" en las elecciones de noviembre, pero que el Senado es más complicado, sobre todo porque Estados Unidos tiene un "gran problema", ya que no hay políticos que se focalicen en los jóvenes y sus problemas, porque una persona de entre 17 y 25 años cree que Trump y Kamala Harris son lo mismo.

Por eso se explica el éxito del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, porque se salió de la regla y empezó a hablar de cosas que sí le interesan a la juventud, como la educación, la vivienda o el transporte. "La vieja guardia no lo entiende, los políticos de Estados Unidos son Parque Jurásico", ha sentenciado.