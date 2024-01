La guía completa de las restricciones de Madrid 360: multas, etiquetas de la DGT…

El pasado septiembre de 2023 el Ayuntamiento de Madrid comenzó con la instalación del sistema de cámaras de Madrid Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con el objetivo de evitar el acceso de vehículos con clasificación ambiental A de aquellos titulares que no estén empadronados y no abonen el Impuesto de Tracción Mecánica en la ciudad.

Durante estos cuatro meses, desde que empezó el periodo de aviso, el número de accesos no autorizados se ha reducido significativamente. De las 2.039 sanciones potenciales registradas entre el 15 y el 30 de septiembre se ha pasado a las 1.883 del pasado mes de diciembre. Los accesos indebidos sólo representan el 0,1% de los 3,1 millones que se producen a diario.

El plan Madrid 360 del Ayuntamiento para reducir la contaminación atmosférica de la ciudad cuenta con 280 medidas de actuación globales y progresivas con iniciativas como la transformación de toda la ciudad en una zona de bajas emisiones (ZBE) o las ayudas económicas para incentivar a los ciudadanos o gremios como el taxi la renovación de sus vehículos.

Sanciones

Hasta el pasado 20 de marzo de 2022, el acceso a Madrid ZBE, al igual que con las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro y Plaza Elíptica, suponía una infracción leve de tráfico con multas que podían de 90 euros. Actualmente, con la modificación legislativa, desde el 21 de marzo de 2022 se sanciona como infracción grave de tráfico con multa de 200 euros, que puede reducirse a la mitad (100 euros) si se abona en los primeros 20 días.

El Ayuntamiento ha ido regulando el acceso de los vehículos con etiqueta A no domiciliados en Madrid progresivamente desde 2022. Así, en enero de aquel año se prohibió el acceso y circulación por las vías públicas urbanas del interior de la M-30, excluyendo la propia M-30. En enero del 2023 la norma se extendió a la M-30 y desde el 1 de enero de este año tienen prohibido el acceso al municipio.

En 2025 la regulación se endurecerá y se ampliará para los turismos A domiciliados en Madrid y para los que no sean turismos como los camiones o las motos, que hasta hora no tenían restricciones.

Por dónde está permitido circular si el coche está empadronado en Madrid

Si el vehículo lleva empadronado en la ciudad de Madrid desde antes del 1 de enero de 2022, estas son las restricciones que le afectan:

Vehículos A: pueden circular por aquellas calles de Madrid siempre que no pertenezcan a una Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección, aunque hay algunas excepciones.

En Distrito Centro podrán circular vehículos sin etiqueta si el titular está empadronado en este distrito. Además, el coche debe haberse adquirido antes del 24 de octubre de 2018 y debe estar empadronado en la ciudad de Madrid antes del 1 de enero de 2022.

En Plaza Elíptica, el conductor debe estar empadronado en los barrios de Abrantes, Opañel, Comillas, Moscardó o Zofío y el coche en Madrid. Las restricciones no afectarán a los vehículos de empresa o de un autónomo que ejerza su actividad en un local u oficina situado dentro de estas dos zonas, los vehículos de transporte de personas con movilidad reducida y los coches destinados a transportar alumnos de educación infantil, primaria, y de secundaria. Asimismo, estos vehículos no podrán aparcar dentro de la Zona SER o, si el conductor vive en una de ellas, no podrá aparcarlo en otra Zona SER diferente.

Etiqueta B o C: Las restricciones solo se aplican a la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro. La circulación está permitida si el coche se estaciona en un aparcamiento, público o privado.

Etiqueta ECO: Estos coches pueden entrar en todo Madrid. En la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro pueden aparcar durante un máximo de dos horas.

Etiqueta Cero: La circulación está permitida por todo Madrid. Pueden aparcar en Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro y cualquier zona SER gratis y sin ninguna restricción.

Por dónde pueden circular los coches que no están empadronados en Madrid

Vehículos A: No está permitida su circulación por ninguna calle de la ciudad de Madrid.

Etiqueta B o C: Las restricciones solo se aplican a la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro. Solo está permitido el paso si el coche se estaciona en un aparcamiento, público o privado.

Etiqueta ECO: Pueden entrar en todo Madrid. En la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro pueden aparcar durante un máximo de dos horas.

Etiqueta Cero: Pueden circular por todo Madrid. En Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro y cualquier zona SER pueden aparcar gratis sin restricciones.