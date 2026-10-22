Gloria Serra reconstruye los últimos 14 días de Maradona y cuestiona las decisiones sobre su atención médica: "Aquí hubo algo que no se hizo bien"

¿Qué ocurrió durante los últimos 14 días de vida de Diego Armando Maradona? ¿Por qué abandonó el hospital después de ser operado? ¿Recibió los cuidados médicos que necesitaba? Estas son algunas de las preguntas a las que intenta responder Gloria Serra en el especial de 'Equipo de investigación' dedicado a la muerte del futbolista argentino, que se emite este viernes 23 de octubre, a las 22:30 horas, en laSexta.

La periodista ha visitado este jueves 'Por fin', el programa de Jaime Cantizano en Onda Cero, y ha avanzado alguno de los contenidos del programa. El reportaje reconstruye las dos últimas semanas de Maradona mediante registros de enfermería, informes forenses, declaraciones judiciales y entrevistas con personas que estuvieron a su lado.

"Nosotros no somos jueces, ni ponemos ni quitamos razón y por supuesto no condenamos", ha aclarado Serra. Sin embargo, cree que los espectadores, después de conocer los hechos, llegarán a una conclusión: "Aquí hubo algo que no se hizo bien".

"Era una habitación de juegos con un aseo químico"

Una de las grandes cuestiones que aborda el programa es cómo pasó Maradona sus últimos días después de abandonar el hospital.

Serra ha explicado que el futbolista, que tenía 60 años y acababa de someterse a una intervención quirúrgica, fue trasladado a una vivienda: "Se decide no solo no llevarlo a un centro medicalizado donde se pudiera recuperar, sino meterlo en una casa, meterlo en una habitación que ni siquiera tenía aseo, que era una habitación de juegos con un aseo químico", ha relatado.

Según el testimonio de uno de los enfermeros recogido en el programa, tuvo que llevar su propio fonendoscopio y un aparato para medir la tensión arterial porque no disponían de ellos en la vivienda.

"Ya no te hablo de un desfibrilador, una persona que muere de un infarto, ni muchísimas cosas más", ha añadido Serra.

Las hijas de Maradona cuentan por primera vez su versión

El especial incluye los testimonios de dos de las hijas del futbolista. Serra señala que fueron convecidas para que atendieran a su padre en el domicilio: "Nos llaman y nos dicen: oye, mejor que no vaya a un hospital medicalizado, mejor que se vaya a una casa. Nos convencen", ha relatado la periodista al reproducir su versión.

"Aparentemente ahí no había una razón médica, sino había algo más, porque si no lo perdemos, perdemos el control", ha afirmado, aludiendo a las sospechas que plantea esa comunicación.

Las contradicciones de las últimas horas

El programa dedica especial atención a la última noche del futbolista. Para reconstruirla, el equipo ha contrastado las versiones de su psicólogo personal, varios profesionales de enfermería y sus hijas.

Serra ha destacado el testimonio de una enfermera que asegura que le hicieron firmar documentos correspondientes a horas en las que no se encontraba en la vivienda. También se analizan audios privados y registros que reflejan el deterioro físico de Maradona durante aquellos días.

Más allá de las posibles responsabilidades que se investigan en Argentina, Serra ha insistido en que el objetivo del especial es mostrar la dimensión humana de la historia.

'Maradona, sus últimos 14 días' se emitirá este viernes 23 de octubre, a partir de las 22:30 horas, en laSexta.