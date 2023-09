Un ginecólogo desata la polémica en Francia al negarse a atender a una mujer trans por no ser una "mujer de verdad"

Un caso médico ha desatado la polémica en Francia después de que un ginecólogo se haya negado a atender a una mujer trans: "Señor, soy ginecólogo y me ocupo de mujeres de verdad". El doctor considera que dicha paciente no es una mujer por lo que no está capacitado para atenderle: "No tengo habilidades para cuidar a hombres, incluso si se han afeitado la barba y vienen a decirle a mi secretaria que se han convertido en mujeres".

"Me ocupo de mujeres reales". Denunciamos los comentarios tránsfobos y discriminatorios del ginecólogo Victor Acharian en Pau. La transfobia es una realidad con graves consecuencias, particularmente en el acceso a la salud", ha denunciado la plataforma francesa SOS homophobie. El doctor señaló que su tabla de examen era "ginecológica" por lo que no estaba "adaptada para examinar a los hombres". Además, pedía a la paciente que encargase a otras personas trans que no acudieran a su consulta y si lo hiciera a "servicios especializados y muy competentes que se ocupan de hombres como usted".

La asociación citada ha mencionado a la Ministra de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Lucha contra la Discriminación, Bérangère Couillard para que tome cartas en el asunto. Según el medio Le Figaro, interpondrán una denuncia contra este profesional de la salud para proteger los derechos y la dignidad de la víctima que hasta el momento permanece en el anonimato.