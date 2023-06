La Fiscalía abre diligencias por el policía que obligó a Rocío Saiz a taparse el pecho en su actuación

La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha abierto diligencias informativas para investigar los hechos ocurridos el pasado sábado, cuando un inspector de la Policía Local interrumpió el concierto que se celebraba en la capital murciana con motivo del Orgullo LGTBI en el momento en el que la cantante Rocío Saiz se quitó la camiseta y mostró sus pechos.

Su titular, José Luis Díaz Manzanera, ha declarado que la investigación ha sido abierta de oficio para averiguar si ese inspector, que obligó a la cantante a cubrirse para reanudar su actuación, cometió algún tipo de delito.

Desarrollo de las diligencias

En principio se verá si esa conducta encaja en un delito de coacciones u algún otro, lo que determinará el desarrollo de las diligencias que van a ser practicadas.

Comenzarán recabando los informes que hayan podido confeccionar las fuerzas actuantes, como la propia Policía Local, para después llamar a declarar al inspector.

La jefatura de ese cuerpo ha anunciado también que se ha abierto un expediente al agente para averiguar si con su actuación incurrió también en alguna falta disciplinaria si se advierte que se excedió en sus atribuciones.

Tanto la policía como el ayuntamiento han mostrado este lunes su sensibilidad hacia el colectivo LGTBI y su pesar por lo ocurrido.

Qué fue lo que sucedió

Este sábado durante un concierto de la cantante Rocío Saiz, cuando un agente ordenó paralizar la actuación después de que ella se quitara la camiseta y enseñara al público sus pechos mientras cantaba 'Como yo te amo', de Rocío Jurado.

Según han informado fuentes de la Policía Local consultadas, la intervención del agente no obedeció a "ninguna instrucción política" y éste en todo momento "actuó por su cuenta". Saiz informó del suceso a través de su perfil en redes sociales, donde publicó una reacción a lo ocurrido. "Ojalá no tuviera que escribir esto otra vez. En el 'Pride' de Murcia, en la misma canción de siempre donde me quito la camiseta desde hace 10 años, la policía ha parado el concierto", comienza su relato.

Y expone: "No me dejaban seguir si no me vestía. O me ponía la camiseta o me iba esposada. Me he vestido, hemos terminado el concierto por respeto al público". Al bajar las escaleras, la cantante señala que un agente le pidió la documentación, mientras los asistentes al concierto y los miembros de la organización "se han puesto en el medio".

"A Mane y a Any no les han dejado entrar en el camerino a por nuestras cosas si no hablaba con el inspector. Coacción de libro. Me he negado, obviamente", continúa la artista, para señalar que el inspector fue a buscarla a la calle "para esposarme" diciéndole que "había incumplido no sé cuántas leyes y que le abriría un atestado policial", todo eso, ha sostenido, a gritos.

"Yo le he preguntado si tiene hijas, a lo que me ha contestado que sí. Y le he preguntado: ¿si fuese un hombre me estarías denunciando? Y me ha contado rotundamente: no. Porque si lo hace un hombre no es ilegal. Y a mis hijas no les dejaré hacer algo que vaya en contra de la ley".

Después, según lo escrito por la cantante, el agente apuntó sus datos personales y le dijo "esto es lo que habéis votado". A esto, la cantante agrega: "Y tiene razón, el problema no es él. Es lo que habéis votado". Para rematar, apunta en su texto: "No os preocupéis, cada vez más cerca de dejar la música. De dejar de exponer el cuerpo y de dejarlo todo. Porque no me lo merezco".

Rocío Saiz confía en que lo ocurrido "sirva para acabar con el abuso de poder"

La cantante Rocío Saiz, ha asegurado en su cuenta oficial de Twitter que lo ocurrido con este agente "sirva para acabar con el abuso de poder" tras conocer que tanto su cuerpo policial como la Fiscalía han abierto una investigación.

"Que asuman que ha sido un abuso de poder es la mayor felicidad que puedo tener después de la humillación que sufrimos por parte de este señor", en alusión al agente de la policía que detuvo el concierto.

"Ha sido uno de los días más duros, intensos, felices y reconfortantes de mi carrera", confesaba la artista en su cuenta de twitter, al tiempo que confiaba en que lo ocurrido pueda servir "para cambiar las reglas y para seguir hacia delante. Hemos ganado una batalla, pero esto no es una guerra, es el mundo que queremos dejar" ha escrito.