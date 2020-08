Fernando Simón: "Es obvio que hay que evaluar lo que ha pasado con el Covid"

Fernando Simón ha reconocido que se debe hacer una evaluación de cómo se ha gestionado la crisis del coronavirus en España, pero matiza que ahora “no es el momento”. Ha explicado que “en los últimos meses la letalidad ha bajado muchísimo ”, pese a que han crecido en los últimos días. No ha querido valorar que Madrid utilice rastreadores privados, “lo que tiene que ser es un sistema eficiente ".

Fernando Simón no ha querido valorar la actuación del Gobierno respecto a la gestión del coronavirus, pero admite que habrá que evaluar cómo se han realizado las gestiones. “Es obvio que hay que evaluar lo que ha pasado, el ministerio se lo ha planteado hace dos meses”. Pero por otro lado, admite que ahora lo importante es seguir trabajando en que no se transmita la pandemia. “No es el momento”.

"El sistema hospitalario de Aragón no está saturado”

Las cifras de contagios desde el viernes han incrementado significativamente, más de 8.600, y también el número de muertos, pero Fernando Simón ha resaltado que el porcentaje de muertos está muy por debajo del que teníamos cuando la pandemia golpeaba con violencia en los pasados meses. Casi la mitad de los muertos se han producido en Aragón, y especialmente su capital. “Zaragoza está en una situación singular respecto al resto de Aragón”. Confirma que “la transmisión está afectada por un cierto nivel de transmisión comunitaria”, y “hay barrios de Zargoza en los que hay un aumento de casos que no se podía controlar”. Pese al número de contagios, “el sistema hospitalario de Aragón no está saturado”.

En su intervención, ha sido cuestionado por Madrid, y que haya utilizado el sistema privado para obtener más controladores del coronavirus. Simón no ha querido valorar esta decisión, aunque ha comentado que él prefiero el sistema público. “Prefiero los servicios públicos”, pero "lo que a mí no me interesa es si se hace con una empresa privada o un servicio público; lo que tiene que ser es un sistema eficiente".