Extinguido el incendio de Seseña en la parte de Castilla-La Mancha

El incendio en el vertedero de neumáticos de Seseña, que se declaró el pasado 13 de mayo , ha quedado extinguido este jueves por la mañana, 20 días después, en la parte de Castilla-La Mancha aunque resta extinguir la zona de la Comunidad de Madrid, en el término de Valdemoro, que no obstante, acumula menos neumáticos.

Así lo han explicado, en rueda de prensa, los consejeros de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo.

Ruiz Molina ha agradecido a los equipos de extinción los trabajo teniendo en cuenta que en fuegos similares, en Estados Unidos, se ha tardado hasta nueve meses en la extinción, y les ha felicitado por su técnica de acelerar la combustión y, con ello, la extinción.

La Comunidad de Madrid debe terminar ahora de extinguir el incendio en la zona de Valdemoro, donde no se ha podido intervenir antes porque los trabajos de los técnicos de ambas regiones no eran compatibles y porque hasta el pasado 27 de mayo no se pudo acceder al área de Valdemoro, que estaba acordonada por la Guardia Civil para investigar las causas del incendio.