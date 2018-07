Expertos europeos consideran que el Carlos III "no está diseñado" para luchar contra el ébola

Tras tres día sde vistas, los expertos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) han concluido que las instalaciones del hospital Carlos III "no está diseñada para cubrir este tipo de emergencias", pero también indican que "la protección de los profesionales es la adecuada" y su actuación "es correcta y se ajusta a los protocolos establecidos".

Expertos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) han concluido hoy, tras visitar las instalaciones del hospital Carlos III, donde permanece la enfermera contagiada de ébola, que su infraestructura actual "no está diseñada para cubrir este tipo de emergencias".



Este grupo de expertos ha visitado las instalaciones del hospital Carlos III durante este sábado, ayer y el jueves, y tras finalizar la visita han emitido unas consideraciones iniciales respecto a la atención prestada en este centro a pacientes con la enfermedad producida por el virus del ébola.



En esas consideraciones, los expertos mantienen que la infraestructura actual "no está diseñada para cubrir este tipo de emergencias", pero matizan a continuación que "las actuaciones que se han llevado a cabo y continúan realizándose en la actualidad tienden a mejorarlas".



En opinión de estos expertos, "la protección de los profesionales es la adecuada", pero además la actuación seguida por los sanitarios del servicio de medicina interna de la Unidad de Medicina Tropical de este hospital "es correcta y se ajusta a los protocolos establecidos".



No obstante, advierten de que "en el mejor de los niveles de protección siempre puede haber un accidente" y que "en este caso se puede hablar de accidente fortuito de muy baja probabilidad haciéndose las cosas correctamente".