Eurovisión 2022: horarios, canal de TV y dónde ver la actuación de Chanel

Todo está a punto para la gran cita eurovisiva de Turín. Quedan tan solo unas horas para que las canciones seleccionadas de cada país resuenen en el Palasport Alpitour, el pabellón italiano en el que se celebrará Eurovisión 2022.

Entre ellas, 'Slo Mo', el tema de Chanel que salió elegido en el Benidorm Fest y que tanta expectación ha generado en torno al Festival de Eurovisión de este año.

Horario y orden de actuación

La final de Eurovisión 2022 se celebrará este sábado 14 de mayo en el Palasport Alpitour de Turín (Italia) a partir de las 21:00 horas. En la gala, participarán los países que se han clasificado en las semifinales ya celebradas y los que conforman el 'Big Five', la denominación oficial de los cinco países que más dinero aportan a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y que tienen garantizado su pase directo a la final -España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido-.

España, representada por Chanel y su 'Slo Mo', actuará en la décima posición, según ha informado la cuenta oficial de Eurovisión desde Twitter. La gala la abrirá la banda We Are Domi, representando a República Checa con la canción 'Lights Off', y la cerrará Stefan, el representante de Estonia con el tema 'Hope'.

Canal de TV y dónde ver la actuación de Chanel

El Festival de Eurovisión se podrá seguir por televisión a través de La 1 de TVE donde se podrán ver en directo todas las actuaciones de la gala. Asimismo, desde Europa FM se ha preparado una gran cobertura del festival con un minuto a minuto en el que se irán describiendo los momentos más significativos de la gala.

"Si repitiera, no sería igual, pero nunca digas nunca"

La representante española considera que su experiencia en Eurovisión 2022 "ya ha sido muy especial" por lo que ha apuntado que "si repitiera, no sería igual". "Nunca digas nunca", ha añadido, pero también apuesta por dejar a otros artistas que "vengan y lo disfruten".

Así lo ha puesto de manifiesto en una entrevista horas antes de su participación en el festival, que vive con nervios, presión, y la sensación de que "todo gira en torno a esto". "No tengo tiempo de pensar en otras cosas", subraya. Reconoce que se lleva "muchísimos" aprendizajes, pero el que más valora es el "saber liderar un grupo grande de gente y sacar el lado positivo de todo". Para la artista, su equipo y sus bailarines se han convertido "cien por cien en una familia". "Ha sido súper bonito lo que hemos vivido", agrega.