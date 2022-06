Esty Quesada sufrió abusos sexuales por parte de su abuela

Esty Quesada, también conocida como "Soy una Pringada" en redes sociales, es una de las personas más polémicas en la plataforma audiovisual Youtube. Sus críticas, siempre irreverentes, hacia algunos de los personajes más conocidos han creado su fama de "no cortarse" a la hora de dar su opinión.

Este lunes se ha confesado en una entrevista para el periódico El Mundo, abriéndose en cuanto a su pasado a través de humor negro. Una de las declaraciones más duras se ha referido a los abusos sexuales que sufrió por parte de su abuela, que duraron más de 10 años.

Una horrible vida "llena de desgracias"

Quesada tuvo una infancia muy dura. Su padre murió cuando era pequeña y su madre, a la cual confiesa odiar, la abandonó emocionalmente. "Me quería matar. No recuerdo un día en mi vida en el que no tuviese una profunda depresión", declaraba, "tendría que estar muerta desde hace años, pero no lo estoy".

También ha desvelado que fue víctima de abusos sexuales durante más de 10 años, aunque esos recuerdos los mantuvo "bloqueados" por "supervivencia". "Cuando te hacen eso de niña no se lo puedes contar a tu familia porque piensas que no te van a creer y que te vas a quedar sin apoyo".

Para intentar paliar el dolor y comenzar el proceso de afrontar la realidad, a los 23 años comenzó a ir a terapia. Esto fue complicado, ya que tuvo que "volver a bajar a los infiernos" aunque "la verdad te hará libre".

Los avances que experimentó en las sesiones hizo que la youtuber decidiera contar lo ocurrido. Quesada ha desvelado que sufría de "sueños muy raros", que le hicieron pensar que podía sufrir esquizofrenia. Pero no eran sueños, eran los recuerdos que había tenido bloqueados durante veintitrés años "saliendo a la luz".