Estos son los lugares a los que debes evitar viajar en 2024

Viajar es sinónimo de descanso, relajación, disfrute... pero algunos destinos, a causa de la masificación, están convirtiéndose en lugares que para nada responden al ideal de relajación y descanso que puede suponer unas vacaciones, y por supuesto, tampoco lo es para los habitantes de algunas de estas localizaciones de moda.

Basándose en la lista de Fodor's No List, que indica a los turistas destinos que deben reconsiderar si piensan visitarlos, la revista Traveler recoge alguno de estos lugares, con el fin de concienciar sobre la masificación que sufren y su degradación consiguiente.

Venecia (Italia)

Sin duda, es una ciudad como pocas en el mundo, pero parece imposible disfrutar de ella. Su masificación roza límites increíbles: recibe unos 30 millones de visitantes al año; y los pocos vecinos que quedan en la parte antigua -unos 50.000 residentes, según la BBC- se sienten atrapados. La realidad es que esta ciudad se ha convertido en una ciudad de atracciones. De hecho, en 2023 se propuso crear una entrada de 5 euros que se compra con antelación de 30 días en la página oficial. En septiembre de 2023, se celebró la 45ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, donde se sugirió añadir a Venecia dentro de la lista de lugares en peligro por los daños irreversibles a su laguna, a los edificios y al contexto cultural, aunque finalmente no se consiguió por votación.

Atenas (Grecia)

Esta ciudad vive una situación similar a la de Venecia. Según las estadísticas, unas 17.000 personas visitan a diario la zona monumental formada por el Partenón, Erecteón y la entrada de los Propileos, y va en aumento. Según World Heritage Watch, una organización no gubernamental que apoya a la Unesco, la Acrópolis no cuenta con un sistema de control de turismo de masas adecuado capaz de gestionar los 760 cruceros que llegan al año, según datos de 2022. Con el fin de combatir el volumen de turistas, desde el mes de septiembre del 2023, el gobierno griego ha creado un nuevo sistema de entradas programadas. Este sistema permite un límite diario de 20.000 visitantes, una cifra que es menor que los 23.000 visitantes diarios en las horas picos de turismo, pero sí es una cifra que supera el promedio actual. Una medida que no parece que regule mucho la masificación.

Monte Fuji (Japón)

Este lugar sagrado se ha llenado los últimos años de turistas y excursionistas deseosos de llegar a la cima, y por el sendero Fujinomiya también han ido dejando basura indeseada. A modo de conservación, esta ruta tiene una tarifa 'voluntaria' de unos 6 euros, pero muchos montañeros deciden no pagarla. Ser cívico y cuidar de la naturaleza es trabajo de todos.

Bahía de Ha Long (Vietnam)

Esta bahía es Patrimonio de la Humanidad desde 1994 y es uno de los lugares más populares del país, por lo que nadie quiere perdérselo. Pero que sea un destino tan famoso tiene un precio: más de 7 millones de turistas visitaron la bahía en 2022, según Euronews. ¿Cuál es el resultado? La degradación del paisaje. Es más, las 'kissing rocks' podrían entrar en colapso debido a la cantidad de embarcaciones que se acercan a diario.

Río Ganges (India)

De por sí, este río tiene unos niveles de contaminación altísimos. Recordemos que el río Ganges es uno de los ríos sagrados del país y en el que se realizan prácticas habituales de incineración en sus orillas. De hecho, un 63% de los ríos de la India están contaminados; pero es que el turismo fluvial de lujo en el Ganges deteriora aún más este espacio con un estado tan delicado. Además, esta apuesta de turismo afectaría a una de sus especies más amenazadas: delfín de río.