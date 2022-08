El escritor Salman Rushdie sigue ingresado con respiración asistida y probablemente perderá un ojo

El escritor británico de origen indio Salman Rushdie ha sido objeto de un ataque con cuchillo durante una presentación en el estado de Nueva York, y ha sido trasladado de urgencia al hospital, según ha confirmado la Policía neoyorquina en un comunicado.

El antiguo ganador del Premio Booker, de 75 años, estaba hablando en un evento de la Institución Chautauqua cuando un individuo se le aproximó y consiguió derribarle. El incidente, según testigos del medio local Buffalo News, ocurrió en torno a las 10.45, hora local (las 16.45 en la España peninsular).

Probablemente perderá un ojo

Nada más comenzar la presentación del escritor, y siempre según los testigos, un individuo con una máscara negra saltó al escenario y agredió a Rushdie.

Según el último informe policial, Rushdie ha recibido una puñalada al menos una vez en el cuello y otra en el abdomen, motivo por el que ha entrado en quirófano. Allí está recibiendo respiración asistidas, ya que se encuentra sin capacidad de respirar por sí solo.

"Las noticias no son buenas (...) Salman probablemente perderá un ojo. Los nervios de su brazo le han sido amputados y su hígado ha sido apuñalado y dañado", ha informado el agente del escritor, Andrew Wylie, en declaraciones a 'The New York Times'.

Hadi Matar, detenido por la Policía como sospechoso

La Policía ha detenido al sospechoso y lo ha identificado como Hadi Matar, un ciudadano de Nueva Jersey de 24 años. No obstante, aún no se ha determinado el motivo del ataque, según han expresado fuentes policiales a 'The Washington Post'.

Por otra parte, el entrevistador de Rushdie durante el evento ha sufrido una herida leve en la cabeza, aunque ya ha sido dado de alta.

La Casa Blanca lo califica como "atentado"

Tras saltar la noticia del ataque, la Casa Blanca ha calificado el incidente como un "atentado", a la vez que ha aplaudido la labor de los servicios de emergencia y los ciudadanos presentes durante el ataque por su "rápida actuación".

"Este acto de violencia es espantoso. Todos nosotros en la Administración Biden-Harris estamos orando por su pronta recuperación", ha expresado el Gobierno estadounidense en un comunicado.

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, ha lanzado una publicación en su perfil de la red social Twitter, donde ha agradecido la "rápida respuesta" de los agentes estatales de Policía.

"Nuestros pensamientos están con Salman y sus seres queridos después de este horrible evento. He ordenado a la Policía Estatal que ayude aún más como sea necesario en la investigación", ha dicho Hocul.

En la misma línea, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha empleado también su perfil de Twitter para condenar el ataque al escritor cuando "ejercía un derecho que nunca debemos dejar de defender".

"En este momento mis pensamientos están con sus seres queridos. Todos esperamos que esté bien", ha zanjado el 'premier' británico en una escueta publicación.

Más de 30 años amenazado por Irán por la novela 'Los versos satánicos'

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha asegurado que Rushdie ha encarnado por más de 30 años la lucha de la libertad, y ha mostrado su apoyo al escritor.

"Durante 33 años, Salman Rushdie ha encarnado la libertad y la lucha contra el oscurantismo. Acaba de ser víctima de un cobarde ataque de las fuerzas del odio y la barbarie. Su lucha es nuestra lucha; Ahora más que nunca, estamos a su lado", ha espetado también en Twitter.

Rushdie ha pasado años viviendo amenazado por Irán por su novela 'Los versos satánicos', considerada blasfema por las autoridades iraníes y por la que el entonces líder supremo iraní, el ayatolá Jomeini, emitió en 1989 un decreto para pedir la muerte del escritor.

El Gobierno de Irán acabó distanciándose de la 'fatua' de Jomeini, pero, en 2012, una fundación religiosa iraní semioficial elevó la recompensa por Rushdie de 2,8 millones de dólares a 3,3 millones de dólares.

El escritor relató precisamente sus padecimientos durante los primeros años de la 'fatua' en sus memorias 'Joseph Anton', publicadas en 2012.