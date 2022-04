Encuentran ADN de la joven violada en Igualada en casa del detenido

Los Mossos han encontrado ADN de la joven de 16 años que el pasado mes de noviembre fue violada en Igualada (Barcelona) en casa del hombre detenido el pasado jueves. El individuo está en prisión desde el sábado y el juez le acusa de agresión sexual y asesinato en grado de tentativa.

Según ha confirmado el comisario jefe, Josep Maria Estela, a RAC1, en el registro practicado el mismo día de la detención en casa del detenido la policía científica ha hallado ADN de la víctima. Estela se ha mostrado satisfecho tras este hallazgo y ha resaltado la gran labor de los agentes para que el juez tenga los elementos necesarios de cara al proceso judicial

El comisario ha asegurado que se trató de una agresión sexual "muy seria" y que estuvo "cerca de la tragedia" porque la menor podría haber perdido la vida. De la investigación, que sigue bajo secreto de investigación, Estela ha confirmado que los Mossos llevaban muchos días sospechando del detenido, un joven latinoamericano de 21 años.

Advierte, además, de que se está produciendo un ligero incremento de las agresiones y abusos sexuales, sobre todo en las zonas de ocio, con niveles superiores a los de los años anteriores a la pandemia.

El detenido abusaba de su hermana pequeña

En los últimos días se ha conocido que la madre del detenido no dudó en denunciar ante las autoridades a su hijo ni en echarle de la vivienda familiar tras enterarse de que su hermana pequeña, de tan solo siete años, también sufría abusos sexuales.

Estos no son los únicos antecedentes penales que constan en el historial del detenido, ya que una ex pareja también lo había denunciado previamente por malos tratos. "No tiene ni principios ni moral", declaró sobre el detenido un responsable policial hace unos días a La Vanguardia. Los Mossos consiguieron ubicarle en la zona del polígono la noche de la agresión gracias a su teléfono móvil.

Secuelas en la víctima

La menor permaneció más de un mes hospitalizada tras sufrir un grave traumatismo craneoencefálico, con pérdida de audición en un oído y varios desgarros internos que le han dejado importantes secuelas.

Tras la brutal agresión sexual, abandonó a la víctima inconsciente y desnuda en una calle del Polígono Les Comes de Igualada, donde la encontró un camionero que llegó a creer que estaba muerta.