Dimite el alcalde de Algeciras tras las denuncias por supuestas agresiones sexuales

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado en un vídeo en sus redes sociales que dimitirá de su cargo el próximo 25 de octubre, tres días antes de la moción de censura que han presentado el PSOE y Vox tras las denuncias por supuestas agresiones sexuales.

"Reitero mi absoluta inocencia frente a unas acusaciones falsas, rotundamente falsas y defenderé mi honor y el de mi familia por las vías legales, ha insistido Landaluce en su mensaje.

Landaluce dice que la decisión de dimitir es "forzada" por la falta de apoyos en el gobierno municipal y que se irá "con la conciencia tranquila" el próximo domingo, dos días después de su cita en el juzgado por una de las dos denuncias que ha recibido de dos militantes del PP por presuntas agresiones sexuales y tres días antes de que el 28 se celebrase la moción de censura que le iba a desalojar del cargo que ha ocupado 15 años.

Landaluce ha lamentado que esta moción le "obliga" a presentar su dimisión como alcalde, "frente a un gran montaje con injustos ataques, frente a un gran montaje, yo me defenderé ante la justicia, lucharé por mostrar mi inocencia y espero que puedan tener sus responsabilidades los que han hecho todo este montaje", ha aseverado

La militante denunciante: "El miedo ha cambiado de bando"

Precisamente este lunes la joven militante de Nuevas Generaciones del PP que ha denunciado al alcalde de Algeciras por una presunta agresión sexual, ha confesado en una carta abierta que, si algo le frenó de denunciar antes los hechos, fue el temor "a lo que vendría después" y ha asegurado que, a pesar de que "parte de esos miedos se han hecho realidad", ahora "el miedo ha cambiado de bando".

La joven militante, cargo de confianza en la Oficina de Atención al Mayor del Ayuntamiento, ha publicado en el periódico Europa Sur una carta abierta a sus vecinos de Algeciras para pedir que sus opiniones sobre el caso vayan acompañadas "de responsabilidad, de empatía y de un mínimo de humanidad".

La joven señala que no quiere convencer a nadie, pero que le gustaría que "antes de escribir según qué cosas, nos parásemos un momento a pensar en el daño que pueden causar nuestras palabras. Detrás de una denuncia hay una persona. Una persona que siente, que sufre, que tiene una familia, que tiene miedo y que también tiene derecho a intentar recuperar su vida".

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