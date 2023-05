Las diez medidas para las familias que el IPSE urge incluir en los programas electorales del 28M

La camapaña electoral ha comenzado de cara a las elecciones del 28 de mayo. En ella también ha entrado el Instituto de Política Social, que ha instado a los partidos políticos ha incluir en sus programas electorales medidas urgentes en materia de familia.

Entre las medidas más urgentes de cara al 28M, según el Instituto de Política Social, estaría la creación de consejerías específicas de Familia, un Pacto Solidario en el que se acuerden unos mínimos para evitar la discriminación e injusticia, una una Ley de Apoyo a las Familias y, entre otras cosas, una ayuda universal de 3.000 euros anuales para quienes tengan mayores dependientes a cargo. A lo que hay que sumar una prestación para las familias numerosas, de carácter universal y hasta los 25 años, o la reducción del 50% del IBI para las familias con hijos y hasta el 75% en el caso de las familias numerosas.

De esta forma, el organismo presiona a los grupos políticos para que incluyan estas iniciativas en sus programas electorales y se pueda alcanzar "una verdadera política integral de apoyo a las familias de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas". Según Pablo Hert-felder García-Conde, el presidente del Instituto de Política Social, si los partidos no toman en consideración estas "medidas urgentes y estudiadas" habrán perdido una oportunidad de oro. Además, si no hacen suyas estas propuestas, se demostraría nuevamente que no hay voluntad política para dar una respuesta desde los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos al serio problema al que se enfrentan las familias españolas y su abandono.

Las 10 medidas que propone el Instituto de Política Social de cara al 28M