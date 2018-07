Diagnosticados dos casos de Zika en Cataluña, sin peligro para la población

Dos mujeres sudamericanas que viven en Cataluña y que no están embarazadas han sido diagnosticadas del virus Zika, según han confirmado fuentes del Departamento de Salud de la Generalitat. Han asegurado que no suponen ningún riesgo de salud pública para la población, ya que el virus se transmite sólo por un "vectormosquito" .

Las dos mujeres contrajeron el virus en sendos viajes que hicieron a finales del año pasado a sus países de origen, donde probablemente fueron infectadas por un mosquito.

Al tratarse de una enfermedad que no es de declaración obligatoria, que sólo se transmite por un "vectormosquito", los responsables de la Agencia de Salud Pública consideran que no existe ningún riesgo de salud pública para la población en general de Cataluña ya que en esta época del año no hay actividad de mosquitos que pudieran transmitirla.

El virus causa una enfermedad leve, similar a la gripe, en los humanos, aunque recientemente se ha descubierto que puede causar anomalías congénitas en los fetos si la infectada está embarazada.