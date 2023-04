Crean la primera Barbie con síndrome de Down

La Barbie, la muñeca por excelencia y más famosa del mundo. Este icónico juguete ha experimentado cambios y evoluciones a lo largo del tiempo para adaptarse a cada época. En los últimos años han abandonado la tradicional muñeca rubia, alta de físico de revista y se han lanzado a crear alternativas como la barbie en silla de ruedas, con curvas o negras.

La compañía que la comercializa, Mattel, ha anunciado que dentro del grupo Barbie Fashionista, que pretende ofrecer representaciones diversas sobre la belleza, va a incluir una muñeca con síndrome de Down. Para crearla han colaborado con la Sociedad Nacional de Síndrome de Down para que les orientara en el diseño, la ropa y los complementos.

"Jugar con muñecas fuera de la propia experiencia vivida por un niño puede enseñar comprensión y desarrollar un mayor sentido de empatía. Estamos orgullosos de presentar una muñeca Barbie con síndrome de Down para reflejar mejor el mundo que nos rodea y promover nuestro compromiso de celebrar la inclusión a través del juego", ha asegurado Lisa McKnight, vicepresidenta ejecutiva de Mattel.

En su diseño los colores no son casuales. Se ha escogido el azul, amarillo y las mariposas que representan la concienciación con el síndrome de Down. La modelo británica con síndrome de Down, Ellie Goldstein, ha asegurado que sintió emoción al ver la muñeca que le parece "hermosa y le encanta"

La empresa señala que desde 1959 busca la diversidad y que todos los niños puedan encontrar una muñeca que les sirva de reflejo.