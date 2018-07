El consejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez, pide perdón por carta a Teresa Romero y a su marido

Rodríguez ha intentado hablar hoy con Javier Limón, y ante la imposibilidad de hacerlo le ha enviado una carta, a la que ha tenido acceso Efe. En ella el consejero pide perdón y asegura que no fue su intención ofender a la paciente. "Sé que son momentos duros para usted y su familia, y por eso comprendo que mis palabras hayan podido causar aún más malestar. Nada más lejos de mi intención que contribuir a ese dolor por el que están atravesando", dice la carta.

Ayer Javier Limón hizo llegar una carta al consejero, a través de una amiga de la familia, en la que le exigía su dimisión y recordaba las afirmaciones que en diversos momentos ha hecho el consejero a raíz del contagio de su esposa.

"Como consejero de Sanidad, pero también como médico, mi compromiso es garantizar la salud de las personas, y no tenga duda de que mi deseo no es otro que Teresa se recupere cuanto antes. Esa es mi prioridad en estos momentos y para eso trabajo", agrega.

La misiva reitera las disculpas a Teresa Romero, "una profesional acreditada con una experiencia de más de quince años y una mujer comprometida como nadie", añade. "Ella, como muchos otros excelentes profesionales, se presentó voluntaria para tratar a los misioneros afectados por el virus del ébola y por eso merece todos mis respetos", asegura.

Javier Rodríguez recuerda que es médico desde hace 40 años en la sanidad pública, y que desde su puesto ha visto a miles de pacientes y es consciente de la "preocupación, dolor y sufrimiento" que éstos y sus allegados padecen cuando sufren una enfermedad. "Como médico también sé que el sufrimiento de los enfermos nunca está solo, se le suman las preocupaciones de sus familiares, que no quieren ver sufrir a un ser querido. Por eso comprendo la carta que me envió ayer y por eso le mando en ésta todas mis disculpas si le he ofendido", afirma.

El consejero insiste en que ahora lo más importante es la recuperación de Teresa Romero y que las personas que se encuentran en observación puedan salir de esta situación "lo antes posible". "La excepcionalidad del momento que estamos atravesando, con una situación desconocida en nuestro país, provoca muchas confusiones. Quizá como fruto de ello yo he cometido un error en mis declaraciones. Le traslado mi disposición para lo que necesite usted, su familia y, sobre todo, Teresa", concluye la carta.