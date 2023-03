La carrera electoral por el trono de la Complutense: por primera vez, cuatro mujeres se presentan al Rectorado

El despacho del número dos de la Avenida Séneca (Madrid) espera un nuevo huésped. El próximo 21 de marzo se celebran las elecciones a rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en la que se presentan ocho candidatos, cuatro mujeres y cuatro hombres.

Sin embargo, en los 201 años de historia de la Universidad, nunca se había presentado como candidata una mujer.

Ondacero.es ha conversado con las cuatro candidatas y, además, con la primera rectora elegida en España, Josefina Gómez Mendoza.

Las candidatas

"La 'Complu' no ha tenido liderazgo social"

Desde la Facultad de Educación, se presenta María Castro Morera (Madrid, 1968), quien afirma que "a la Complutense le ha faltado liderazgo social estos cuatro años". Además, como una de las propuestas a su candidatura, se encuentra la creación del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad, Inclusión y Políticas Sociales.

Además, la experta en estadística, hace especial énfasis en el relevo generacional que "necesita" la 'Complu': "La media de edad de los catedráticos es de 60,5 años, y, en diez años, se jubilan el 57%".

Por otro lado, sostiene que la novedad no es que se presenten cuatro mujeres, sino que nunca se haya presentado una.

La catedrática, María Castro, en su despacho de la Facultad de Educación de la UCM. | Ondacero.es

"Laissez faire, laissez passer"

Catedrática de derecho administrativo y exletrada del Tribunal Constitucional, entre otras labores profesionales, Matilde Carlón Ruiz (Oviedo, Asturias, 1971) se presenta al Rectorado con el objetivo de "despertar a la Complutense".

"Laissez faire laissez passer es la fórmula con la que se expresa el Estado liberal, previo al Estado social. El Estado dejaba que las cosas sucedieran. El poder es un observador", sostiene Carlón en alusión al actual Rectorado de Goyache, diciendo que no hay que mirar, sino actuar.

Además, recalca que quiere que se la elija por ser la mejor, no por el hecho de ser mujer.

La catedrática, Matilde Carlón, en un seminario de la Facultad de Filosofía de la UCM. | Ondacero.es

"Castells me propuso como rectora, pero no era consciente de que no era un nombramiento directo"

Trabajadora, empática y cercana. Así se define María Esther del Campo García (Madrid, 1963), decana de la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM, quien también apuesta por la creación de un Vicerrectorado de Igualdad y Diversidad.

Del Campo acarició el Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo años atrás, aunque no se pudo completar: "El exministro de Universidades, Castells, me propuso como rectora, pero no era consciente de que no era un nombramiento directo. Se hace a través del patronato".

Reflexionando, la decana afirma que el hecho de que gobierne una mujer tiene un valor simbólico muy importante: "No basta solo con eso, sino que sea capaz de hacer todos los cambios necesarios".

La catedrática, Esther del Campo, en un seminario de la Facultad de Filosofía de la UCM. | Ondacero.es

"Lo que se ha hecho hasta ahora, no se ha sabido hacer"

Desde su despacho de la Facultad de Ciencias Químicas, Josefa Isasi Marín (Caracuel de Calatrava, Ciudad Real, 1963) recibe a Ondacero.es para comentar su percepción sobre el actual Gobierno universitario: "Lo que se ha hecho hasta ahora, no se ha sabido hacer, por eso me presento".

Con un pasado sindicalista de 20 años, al igual que un gran recorrido por la docencia, se presenta a estas elecciones "sin tener una mochila de nadie".

Por otro lado, además de presentar su candidatura al Rectorado, se encuentra envuelta en un proyecto, en colaboración con otras universidades, que busca de extraer del cuerpo las células cancerígenas a través de nanopartículas, sin necesidad de quimioterapias.

Además, declara que quien lidere la UCM, tiene que saber transmitir, y ella es "brava".

La catedrática, Josefa Isasi, en su despacho de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCM. | Ondacero.es

El "ilustre" nombramiento de Díaz Ayuso, la principal flaqueza

Los disturbios y protestas eclipsaron la última ceremonia de las distinciones 'Alumni UCM Ilustres y de Honor'.

De distintas formas, las cuatro candidatas consideran que el incidente que ocurrió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su nombramiento como "alumna ilustre" en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, puede ser el desencadenante para sacar a Goyache del Rectorado.

"Fue una crisis mal gestionada. Creo que los méritos deben ser académicos y cristalizados", afirma Castro.

Por su parte, Carlón sostiene que "resumir un rectorado en un episodio como ese, con todo lo torpemente que se ha gestionado, es una cierta pantalla de lo que realmente es importante".

Sin embargo, la decana de Políticas, Del Campo, mantiene que ese tipo de nombramientos con políticos en activo es complicado: "Creo que no era ni el momento ni la persona adecuada".

Siguiendo en esta línea, Isasi declara que con ella al frente del Rectorado, no se daría otro episodio igual: "Estas cosas manchan la imagen de la Universidad pública y si salgo rectora, esto no va a ocurrir".

"A posteriori, me di cuenta de las zancadillas que me pusieron"

Josefina Gómez Mendoza (Madrid, 1942) alcanzó la cúpula de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en 1981.

La exrectora de la UAM, Josefina Gómez Mendoza. | Cedida

Su nombramiento como rectora, siendo la primera en España, junto con Elisa Pérez Vera en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), vino a raíz de una dimisión y, aunque en un primer momento no vio barreras para alcanzar el puesto, más tarde sí se dio cuenta: "A posteriori, cuando dimití, me di cuenta de las zancadillas que me pusieron".

"Sería una gran noticia", concluye Gómez expresando su gran deseo de que alcance el Rectorado una mujer en la 'Complu'.