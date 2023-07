Bertín Osborne será padre y abuelo al mismo tiempo

El famoso presentador ha sido noticia en la opinión pública durante los últimos días tras conocerse que sería padre por sexta vez a los 69 años. Lo que más controversia ha producido a parte de sus declaraciones en las que decía que "no era un hijo buscado, ni deseado" es la diferencia de edad que lo separa de Marlises Gabriela Guillén, la joven de 32 años con la que asegura que mantuvo una relación de muchos meses.

Por si la noticia no era suficiente en sí misma, hoy conocemos que su hija Claudia de 34 años también será madre junto a su marido José Entrecanales, que juntos esperan el segundo hijo del matrimonio. Lo que supone que el cantante sevillano será padre y abuelo simultáneamente, ya que se estima que Gabriela está en su tercer mes de embarazo, mientras que su hija Claudia "está de muy poquito" según declara su marido, por lo que hijo y nieto se llevarán muy poco tiempo.

Ante la avalancha de críticas recibidas, Bertín ha comparecido en medios y compartido vídeos en sus redes sociales, donde ha asegurado que: “Nunca en toda mi carrera he sufrido un acoso tan brutal como el que estoy sufriendo estos días”. En el programa de Sonsoles Onega 'Y ahora Sonsoles' entró en directo cuando entrevistaban a su ex-mujer, Fabiola Martínez, para decir que "es responsable de sus actos.... cuidaré del niño, procuraré que tenga una vida agradable tanto él como su madre. Eso es en lo que que en justicia tengo que hacer y en ética voy a hacer", sentenció.

Aunque ante esta situación mediática, Gabriela ha aprovechado para desmarcarse de Bertín y asegurar que: "Yo ya he elegido su nombre, es mi hijo y ya está", ha declarado la joven. Bertín sin embargo, ha querido compartir que han tenido una relación estupenda, "es una chica estupenda, dicen que me ha querido "cazar". No es verdad, las relaciones son de dos, tengo más edad que un bosque, a mí no me toma el pelo nadie ni me engaña nadie. Gabriela no ha sido mi rollete...".