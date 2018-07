Ascienden a cuatro las denuncias por agresión sexual mientras crece la indignación

Pamplona no es una ciudad sin ley

Un total de doce personas han sido detenidas en Pamplona desde el inicio de los sanfermines por delitos sexuales, seis por abusos y otros seis en relación con dos de las cuatro agresiones denunciadas, en las que ha mediado la intimidación o el uso de la violencia y que han provocado la indignación ciudadana. Además de cuatro agresiones sexuales, según la información facilitada esta tarde por la Junta Local de Seguridad, de la que forman parte los diferentes cuerpos policiales, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, se han presentado siete denuncias por abusos y otra por un intento de agresión.

Se trata de unos hechos que hacen visible una violencia machista que se ampara en las aglomeraciones y el ambiente propio de unas fiestas, y que cada vez provoca un mayor rechazo entre la ciudadanía. De hecho, en la noche del día 7 hubo una concentración multitudinaria en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona horas después de que una joven madrileña sufriera la primera agresión sexual denunciada estos sanfermines, suceso por el que cinco sevillanos de entre 25 y 28 años están ya en prisión.

Esta noche, con otras tres agresiones más denunciadas en el entorno de la fiesta, la última esta pasada madrugada, se celebrará una nueva concentración silenciosa en la Plaza del Castillo, adonde acudirán también las peñas después de salir de la plaza de toros sin música y con las pancartas plegadas. El Ayuntamiento ha mostrado su adhesión y pedido a la ciudadanía que respalde la convocatoria, como también hará la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, con su presencia en el acto.

También los colectivos Andrea y Lunes Lilas han dado su apoyo y agradecimiento a la Federación de Peñas "por hacer suya de forma activa, una vez más, la lucha contra la violencia sexista", al tiempo que han defendido unas relaciones "igualitarias, queridas por ambas partes y consentidas". "Las mujeres tienen el mismo derecho a compartir la calle, la fiesta y el resto de espacios, sin que su seguridad y derechos sean violados", subrayan ambas asociaciones, al tiempo.

Además, "Pamplona no es una ciudad sin ley", ha dicho la consejera portavoz del Ejecutivo, Ana Ollo, y ha criticado casos como el de una agencia turística que "vendía Pamplona como la ciudad en la que puedes beber, bailar y besar a quien quieras". Para Ollo, este es el tipo de discurso que se debe combatir pero "no hay motivos para la alarma", y es que la existencia de "más casos de denuncias" que en otras ocasiones puede deberse a la sensibilidad que provocó la denuncia del día 7, que ha hecho que en estos sanfermines se estén conociendo "casos que otros años se dejaban pasar o no se consideraban". La sociedad está "inmersa en el discurso de la tolerancia cero. Las mujeres tenemos derecho a participar en la fiesta al igual que los hombres", ha insistido la consejera, y ha añadido en este sentido que cada vez se admite menos "cualquier tipo de acoso y agresión".

Por su parte, la Junta Local de Seguridad ha puesto en valor "el alto grado de eficacia que están demostrando" los diferentes cuerpos policiales a la hora de actuar frente a las agresiones y los abusos sexuales y "el gran nivel de coordinación que existe" entre ellos. Como prueba, la denuncia de una violación colectiva a las tres de la madrugada del día 7 y que conllevó la detención poco después de las ocho de la mañana de los cinco sospechosos en una operación conjunta de Policía Municipal y Foral.

En espera de los datos que aporte la instrucción de este caso, de momento ya hoy uno de ellos, A.M.G.E., agente de la Guardia Civil, ha sido suspendido en sus funciones y revocado su destino, mientras que desde el Ministerio de Defensa han declinado por el momento facilitar información sobre la pertenencia al Ejército de otro de los acusados al haber un procedimiento judicial de por medio.