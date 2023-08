La apuesta de Netflix para reforzar su presencia en el sector de los videojuegos

En un sorprendente anuncio este lunes, la plataforma ha revelado el inicio de un emocionante proyecto piloto que permitirá a los jugadores sumergirse en el mundo de los videojuegos directamente a través de sus televisores y tabletas. Esta jugada estratégica no solo busca ampliar el alcance de Netflix, sino también ofrecer a sus usuarios una experiencia aún más inmersiva y diversificada.

Netflix comenzó a ofrecer videojuegos para móviles y tabletas en 2021 y a partir de este lunes "un pequeño número de miembros en Canadá y el Reino Unido" tendrá acceso a una prueba inicial de este servicio en ordenadores y televisiones, aseguró a través de un comunicado difundido en su página.

El comunicado declara: "Estamos trabajando duro para llegar a donde están los usuarios, con un servicio accesible, fluido y omnipresente".

Los títulos de los juegos que se pondrán en marcha son "Oxenfree" del estudio Night School Studio (Netflix) y "Molehew's Mining Adventure", "un juego arcade de minería de gemas", explica el comunicado.

Los usuarios utilizarán su teléfono móvil como mando para los juegos en televisión, mientras que los consumidores de Mac y PC harán uso de su teclado y un ratón.

Aunque el proyecto está en una etapa temprana de desarrollo, Netflix tiene una visión expansiva. Una vez que el proyecto esté listo para el público en general, se espera que los juegos estén disponibles en una variedad de dispositivos, desde Amazon Fire TV hasta Chromecast con Google TV y televisores LG, además de estar accesibles a través de la página web de Netflix para usuarios de computadoras

En marzo de 2023, la plataforma declaró que tenía programado lanzar 40 juegos más para finales de este año, que contaba con 70 más en desarrollo junto a sus socios y que en sus estudios se estaban desarrollando 16 juegos internos.

Hasta el momento, Netflix cuenta con más de 50 juegos para móviles disponibles entre los que se encuentran "Cut the Rope Daily" (ZeptoLab), "The Queen's Gambit Chess" (Ripstone Ltd) o "Sonic Prime Dash" (SEGA HARDlight), lanzados este año.