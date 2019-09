Andalucía confirma un nuevo aborto de una mujer con listeriosis por la carne 'La Mechá'

La Junta de Andalucía ha activado una nueva alerta por la presencia de listeria en carne mechada. Pero esta vez, se trata de la marca 'Sabores de Paterna', fabricada en Paterna de Ribera (Cádiz) y que se distribuye a otras provincias, como Madrid, Málaga o Huelva.

La detección de esta nueva marca se produjo por la intoxicación de un menor de 14 años de Madrid en Cádiz este verano con un bocadillo de carne mechada, aunque finalmente dio negativo en listeriosis.

Aún así, el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, explicaba que activaron la inspección que ha permitido dar con esta nueva contaminación.

Ahora investigan la lista de proveedores y Aguirre insiste en que no hay contagiados por esta marca, "de momento".

"Independientemente de que no tengamos casos, sí tenemos una confirmación de carne mechada contaminada. De ahí, que demos la alerta sanitaria, pero no significa que no tengamos casos", ha dicho.

También investigan si existe alguna conexión entre esta última empresa detectada con listeria y la que originó la primera alerta.

En Andalucía, se detectaba ayer otro nuevo contagiado y un nuevo aborto de otra mujer embarazada en la provincia de Sevilla en la semana 23 de gestación.

