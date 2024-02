Ana Redondo propone incorporar la violencia digital en el Pacto de Estado: "Es imprescindible redoblar esfuerzos"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha propuesto en el Congreso de los Diputados incorporar la violencia en el ámbito digital en el Pacto de Estado.

"Con respecto a las novedades que podría introducir el Pacto, que son muchas, uno de los ámbitos que nos preocupa especialmente y sobre todo el que consideramos que es imprescindible redoblar esfuerzos porque es un fenómeno reciente y por desgracia creciente, es el de la violencia en el ámbito digital", ha asegurado en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

En este sentido, Redondo ha insistido en la necesidad de renovar este Pacto para ampliar su campo de acción y afrontar otras formas de violencia fuera de la pareja y expareja.

Ha propuesto que el Pacto incluya líneas de actuación para luchar contra el ciberacoso, la "pornografía de venganza", la denominada "sextorsión", amenazas de violación, amenazas de muerte, trata y tráfico de seres humanos facilitados electrónicamente.

También ha señalado la necesidad de incluir medidas para evitar el acceso en edades tempranas a la pornografía. "Es fundamental abordar este problema de manera efectiva y brindar a los menores el apoyo y la educación necesarios para comprender la sexualidad de manera saludable y respetuosa", ha explicado la ministra.

En esta misma línea, ha propuesto fortalecer la educación afectivo-sexual adaptada a cada edad de aprendizaje y ha anunciado que trabajará con el Ministerio de Educación para implementar estos contenidos.

Prostitución y trata

Otra de las novedades que se propone incluir en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se centra en la prostitución y la trata. En este punto, Redondo ha avanzado que el Grupo Parlamentario Socialista está trabajando "intensamente" en la futura Ley de Trata "para poder presentar el anteproyecto lo antes posible".

También ha precisado que está trabajando en una proposición de ley para perseguir las tercerías locativas, que incorpora "intacto" el texto que ya fue tramitado.

"Para este Gobierno, la prostitución es una forma de violencia y nos declaramos abiertamente abolicionistas", ha afirmado para añadir que quieren una sociedad donde los cuerpos de las mujeres y niñas "no sean objeto de consumo".

Igualmente, la ministra ha explicado que se han iniciado los trabajos para realizar la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024 que incluirá preguntas para medir "con mayor rigor" el acoso digital, o conocer si un episodio violento tuvo origen digital. También incorpora el impago de pensiones a la violencia económica, o se introducen preguntas para conocer el consumo reciente de tabaco, alcohol y drogas, así como, cuestiones para conocer si la violencia pasada sigue teniendo consecuencias en la salud física o mental de las entrevistadas.

Redondo ha comparecido en comisión a petición propia y de los grupos parlamentarios Popular y Vox para exponer las líneas generales de su departamento.

Con la tarea de deshacer "miles de despropósitos"

Durante el debate, la diputada del PP Beatriz Fanjul ha recalcado que Redondo tiene la tarea de "deshacer" los "miles de despropósitos" de sus "antecesoras".

"Despropósitos como las continuas faltas de respeto que se vertieron a esta comisión y a sus componentes con actitudes de desprecio o la falta de colaboración de la anterior ministra, que fue una auténtica vergüenza. Se negaban a comparecer, negaron también una evaluación seria del grado de ejecución del Pacto de Estado, pero también se negaron a participar, a puerta cerrada, en la subcomisión que suscribimos todas las fuerzas políticas para hacer la correspondiente evaluación del Pacto de Estado", ha lamentado.

Por su parte, la diputada por Vox, Rocío Aguirre, ha criticado a la ministra que quiera renovar el Pacto y aumentar su presupuesto, ya que, a su juicio, "no ha servido para su propósito". Además, ha explicado que entre 2004 y 2023, se han gastado en políticas de igualdad 2.700 millones de euros.

Asimismo, por el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar, Tesh Sidi, ha trasladado el apoyo de su formación para ampliar este Pacto. "Con un pacto sobre todo ajustado al marco normativo, que ya se ha avanzado en él en la pasada legislatura, pero sobre todo desde un enfoque de la institucionalización y de tratar la violencia machista como algo estructural", ha apuntado.

Noemí Santana, por el Grupo Parlamentario Mixto, ha precisado en su intervención que "a lo mejor falta más concreción, especificar sobre los distintos ejemplos de violencia digital".

Por otro lado, por el Grupo Parlamentario PNV, Joseba Andoni Agirretxea, ha destacado la necesidad de "buscar soluciones para que no haya más violencia de género". "Evidentemente tendremos que ir a la raíz, y a la educación, y a las personas, y a las políticas de mucho más importancia", ha asegurado.

Bel Pozueta, de EH Bildu, ha avanzado en su discurso que solicitará que en la próxima renovación del Pacto se cambie el nombre, que no sea Pacto de Estado contra la Violencia de Género, sino Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Además, ha criticado a la ministra que haya traído a la comisión el posicionamiento "ante debates ya realizados en la anterior legislatura", que "generaron una gran división entre las fuerzas progresistas".

"Conseguimos consensos importantes que ahora pueden estar en peligro. Cuando llegue el debate al Congreso volveremos a posicionarnos y mucho me temo que tendrán que volver a mirar a la derecha, como se hizo también en el último recorrido de la legislatura. Y si van a mirar a la derecha, mal empezamos", ha anunciado.

Precisamente, Pilar Calvo, de Junts per Catalunya, ha subrayado que "la trata no se puede desvincular de la prostitución" y que "la primera existe porque hay demanda en la segunda", pero que "la prostitución voluntaria no es trata".

Finalmente, Redondo, en su turno de réplica, ha cargado contra la formación de Santiago Abascal y su "mensaje negacionista". "Los discursos negacionistas hay que revisarlos", ha afirmado. Además, ha pedido trabajar para reeditar el Pacto. "Reeditemos ese pacto donde todas y todos somos imprescindibles, porque estamos mandando un mensaje a la sociedad, realmente de unidad, de que estamos de acuerdo en lo esencial, estamos de acuerdo en lo importante, estamos de acuerdo en lo que nos une", ha expuesto.

Defensa de la Ley del solo sí es sí

Además, Redondo ha vuelto a defender la Ley del sólo sí es sí, que ha calificado de "buena" y que ha expuesto que "pone el consentimiento en el centro". "Va a permitir sentencias y decisiones judiciales que protejan, beneficien y superen el problema legal que teníamos previamente", ha recalcado.

La diputada de Vox, también en su turno de réplica, ha acusado al Ejecutivo de que está "despilfarrando todo el dinero de los españoles". "Yo no niego a ninguna violencia, yo no estoy negando que haya un problema, ¿vale? Lo que sí que estoy negando es que lo que ustedes hacen no sirve", ha asegurado en respuesta a Redondo.